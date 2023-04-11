精品Tote Bag｜旅行必備大容量托特包　LONGCHAMP、BALLY千元入手

小旅行必備！在短短的連假期間，要去2天1夜旅行的你，只過夜1晚真心沒有必要拉行李箱出門！



遇到這種時候～就是一個輕巧又大容量的Tote Bag托特包，就能為你解決大包小包的狼狽感啦！小編也就為你整理了很能裝的精品托特包款式，預算從千元開始到萬元初，堪稱最實用的包款，不收一個，很對不起自己！

旅行必備大容量精品托特包推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LONGCHAMP LE PLIAGE 原創系列

LONGCHAMP最經典的LE PLIAGE 原創系列，真心是最適合小資女收收的輕奢精品包款啦！千元初的價格，簡約設計和足夠容納文件和電腦的寬敞容量，只要摺一摺就能完整收納，小編我出國一定會帶一咖放行李箱已備爆買之需，採用再生材質打造的它環保且耐用，每一季也推出各種顏色，官網還推出訂製系列，可以壓印自己的英文代表字母！

TORY BURCH ELLA 托特包

TORY BURCH的這款ELLA 托特包，溫柔甜美的淡藍色，是耐用的再生尼龍製成的包款，包包內還有個內部手提電腦口袋，適合日常也能應付小旅行的所有必需品，又美又高級，價格落在3千元內，也是非常划算～

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BALLY Crystalia米白帆布橫式托特包

BALLY的Crystalia 米白帆布橫式托特包，散發出一股樸實魅力的它，米白色帆布包上壓著BALLY大大的品牌字logo，角落處也有皮革標籤的點綴，包內也有內層拉鍊袋設計，可以把小東西放進去，需要的時候，一伸手就能拿到。

FERRAGAMO Gancini托特包

對FERRAGAMO的認識，可不能只停留在他們經典的博物館包系列呀～這次推薦的是他們家的托特包，擷取了指標性的馬蹄扣圖騰，以黑、咖雙色交疊交錯出另種重複圖騰美感，Gancini托特包包內還有多附贈一個手拿包，一起用之外，也可以在你check in之後，直接拿出手拿包去逛街。

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CELINE緹花條紋布料大型CABAS THAIS手袋

CELINE的這咖緹花條紋布料大型CABAS THAIS手袋，也是很美耶！純白色和黝黑色的對比色交錯下，呈現出一股法式慵懶的氛圍感，包包有一個主內格、一個扁平內袋，側面設有兩個扁平外袋，超級貼心的設計，誰會再說托特包東西放進去，就會亂成一團了呢？

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