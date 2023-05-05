素人穿搭實測｜日婦梨形身材買褲指南　零偶包試穿各種褲、裙版型

當看到某個品牌推出新品時，不少女生都會等著部落客開箱實測，再決定自己是不是要跟著入手。



近期滑著手機時，小編也就注意到了一個日本穿搭部落客，不同於其他人都是擺出美美的姿勢，360度零死角，怎麼看都好看，超級認真、用著各種姿勢在實測、犧牲形象的她，讓人越看越喜歡！

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日本部落客miichan也是梨形身材

日本部落客miichan，在她的IG介面上介紹，自己的身高156cm、53kg，家住沖繩，是個9歲女兒的媽媽，擁有打版、高級訂製服裝訂製的專業背景，同時還是位骨骼診斷顧問，最胖曾到75kg的miichan，好不容易瘦下來後，卻還是有下半身肉肉的困擾，所以非常了解梨形身材女生的心聲。

順帶一提，因為她很勵志地瘦下22公斤，IG也有很多減重分享，但因為這不是我們本篇文章重點，小編只是私心想分享，你們自己斟酌看一下就好。

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說好實測就是實測

miichan在IG上的牌子，普遍都是價格親民的快時尚品牌，例如ZARA、UNIQLO、無印良品等，所以對香港女生來說，一樣很有參考價值喔！她IG的發文模式，會是單篇以圖文的方式來介紹單品。

例如褲子的實測，她就會拍攝正面、側面以及背面，還會特地錄製一小段影片，起立蹲下、抬腿走路，讓你從她的實穿影片中，能看到褲子實際穿在身上，走動的時候，褲子哪裡會鼓起來。

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知道女生們都會很在意小腹肉肉，miichan遇上藏小腹功力一流的褲子時，也會專程拍攝拉上拉鍊的前後影片，藉此了解褲子的修飾力。

同時附上褲子們穿在身上的比較，像是高腰vs低腰版型、同件褲子要紮衣服還是不紮好、改選擇什麼樣的褲管版型，才能讓自己看起來很瘦、腿很長。

不只褲子，裙子她也是一樣的方式，雙腳打開與肩同寬的蹲下去給你看，還會特別往左右踢，讓你知道裙擺的寬度，有些裙子真的很窄、很難走啊！miichan的示範，讓人能即刻了解單品的實際狀況。

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除了實測還教穿搭

在褲子的方面，miichan多以褲子本身的修飾度來做介紹，而換到上衣類，她的分享就會從服裝本身的材質，延伸到可以怎麼穿搭，會在內文中示範多套一衣多穿的搭配，偶爾會加上些大家理想中的穿法vs現實的模樣，從中分享改進、讓自己穿起來更好看的撇步，雖然全日文，但透過她的照/影片，日文小文盲還是可以讀懂的！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】