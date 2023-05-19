小白鞋推薦2023｜8大人氣白色波鞋：Superga凱特王妃愛牌、CK百搭

8大人氣小白鞋推薦！小白鞋哪款值得買？夏日將近，作為穿搭必備的單品，一對淺色、耐看百搭的小白鞋就少不了！小白鞋除了舒適好走之餘，更顯得清爽又有夏日風情，《01女生》特選出以下8大熱門小白鞋推薦，包括New Balance白鞋、Adidas白鞋、Charles & Keith白鞋等，款款都超美！



小白鞋推薦1. Superga 2750 Plus 官網價格HK$558

Superga中最廣為人知的絕對是凱特王妃也穿過的經典2750，作為潮流指標、熱愛平民穿搭的凱特王妃曾穿小白鞋出席倫敦切爾西花展，與孩童們奔跑。而這對2750 Plus，是一對帆布小白鞋，不單透氣舒適，更百搭易襯。它的外觀看似一對平凡小白鞋，但其實大有內涵，它內附4cm內增高鞋墊，連小個子女生都可以輕鬆駕馭，能夠秘密地無痛增高，顯得雙腳更修長！

購買方法：Catalog（HK$ 478）｜Farfetch（HK$ 654）｜Zalora（HK$ 498）

小白鞋推薦2. Calvin Klein Essential Vulcanized Monochrome Sneakers 官網價格HK$ 790

近年環保議題備受重視，不少品牌都有推出可持續設計的概念，以再生物料製作服飾、鞋款等。而這對低筒的CK小白鞋，鞋底及鞋邊Monogram細節以至少50%再生物料製成，這對小白鞋設計簡潔，綴以黑色的鞋邊Monogram細節及Monogram貼飾鞋舌，另外橡膠鞋底有壓花標誌。

購買方法：Calvin Klein（HK$ 790）｜Zalora（HK$ 790）

小白鞋推薦2. Calvin Klein Essential Vulcanized Monochrome Sneakers HK$ 790（Calvin Klein）

小白鞋推薦3. New Balance 574+ Classic Lifestyle Shoes 官網價格HK$ 799

一提及波鞋款式，絕對不能不提及 New Balance ，相信大家都對 New Balance並不陌生，熱賣程度簡直是人人一對！而原來鞋上的數字和英文字母型號都有各自的象徵意義：數字前的英文字母是鞋款功能的代表縮寫、數字代表的是鞋款細部的功能性。而在眾多型號中，574 最為受歡迎，不單因為外型圓潤、不挑腳型穿著，更因為配色選擇多，深得人心；而這款變奏版的574，變得高挑及更圓形，增添了幾分可愛感！

購買方法：ASOS（HK$ 1,166.99）｜Catalog（HK$ 799）｜Farfetch（HK$ 1,304）｜SSENSE（HK$ 578）｜Marathon 馬拉松（HK$ 799）｜Zalora（HK$ 815.9）

小白鞋推薦：. New Balance 574+ Classic Lifestyle Shoes HK$ 799（New Balance）

小白鞋推薦4. Sam Edelman The Layla sneakers 官網價格US$140 (折合港幣$1096元)

來自美國的Sam Edelman，在購物平台、網絡上都有著極高評價，不少女生都大讚簡單風格以及舒適質感，而且重量輕巧，十分適合上班穿著。而這款混合材質的 Layla 運動鞋，圓頭設計綴以簡單綁帶，不頂腳而且很好行走！

小白鞋推薦4. Sam Edelman The Layla sneakers

小白鞋推薦5. Alexander McQueen Oversized low-top sneakers 官網價格HK$5,000

就算不熟悉Alexander McQueen，一看到高辨識度的Oversized Sneaker：全白簡約外型、超厚鞋底，相信都會認得出來。Alexander McQueen厚底小白鞋款自2016年推出後，多年來人氣旺盛，更可以從不少明星穿搭中都可以尋找到它的蹤影。這對小白鞋並非只有單純的白皙，最具特徵位是鞋尾位置用上不同顏色及材質設計，令小白鞋簡約得來又帶點獨特感。

購買方法：Alexander McQueen（HK$5,000）｜Farfetch（HK$3,661）｜SSENSE（HK$4,410）｜Harrods（HK$5,000）｜Zalora（HK$4,280）

小白鞋推薦5. Alexander McQueen Oversized low-top sneakers HK$5,000（Alexander McQueen）

小白鞋推薦6. LOEWE Ballet Runner in nylon and calfskin 官網價格HK$5,100

LOEWE作為近年不少女生的愛牌，除了手袋款式吸引，當中的鞋款亦相當舒適、百搭。這款圓頭的平底Ballet Runner 運動鞋，以米色與白色混合對比，簡潔優雅，鞋舌部位附有標貼、鞋墊飾有品牌標識，基本上大部分風格都可以搭配得到。

購買方法：LOEWE（HK$5,100）

小白鞋推薦6. LOEWE Ballet Runner in nylon and calfskin HK$5,100（LOEWE）

小白鞋推薦7. Adidas Stan Smith sneakers 官網價格HK$799

Adidas作為運動老品牌，當中的休閒風格，永不過時。而這款Adidas Stan Smith 適合日常多種場合，更為了實現全面使用環保聚酯纖維的承諾，鞋款改革，不含任何動物物料或成分，更使用環保物料，全純素物料結構，並以橡膠廢料製造外底，為經典風格注入環保概念。

購買方法：ASOS（HK$944.99）｜Catalog（HK$799）｜Farfetch（HK$1,187）｜Net-A-Porter（HK$670）｜SSENSE（HK$648）｜Adidas HK（HK$799）｜Marathon 馬拉松（HK$799）｜Zalora（HK$723.9）

小白鞋推薦7. Adidas Stan Smith sneakers HK$799 （Adidas）

小白鞋推薦8. Charles & Keith Blythe 珍珠緞面休閒鞋 官網價格HK$669

Charles & Keith這個新加坡品牌相信大家都並不陌生，品牌以親民價錢售予兼具設計感與品質的單品，由手袋、銀包到鞋款都應有盡有。這款珍珠緞面休閒鞋以高級的柔軟納帕羊皮與緞面製作而成，更稱為「新娘球鞋」，整體造型清雅，寬鞋帶上繫有大顆珠飾，能夠從細節中展現出柔美與優雅感！

購買方法：Charles & Keith（HK$669）

小白鞋推薦8. Charles & Keith Blythe 珍珠緞面休閒鞋 白色 HK$669（Charles & Keith）

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**