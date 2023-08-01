iHerb/Zalora/Catalog等20+網店優惠碼！8月獨家78折＋折上折優惠
網店優惠碼2023！隨著政府消費券第二期的推出，iHerb/Zalora/Catalog等各大網店均推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合20+大網店8月嶄新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code！(最後更新日期：2023年8月1日）
iHerb/Zalora/Catalog等20+網店優惠碼目錄：
1.iHerb 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿HK$700即減HK$150 (每用戶最多使用兩次)
- [《 香港01》獨家] 新客戶首次購物享78折
- 買滿 US$48 即享9折，買滿 US$78 即享8折
2.NET-A-PORTER 優惠碼
- 滙豐信用卡持卡人指定貨品額外85折
3.MR PORTER 優惠碼
- 指定減價貨品額外85折
4.Catalog 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 購買蠟筆小新系列產品滿$500即減$50
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- Catalog精選聯乘系列驚喜大減價
5.Marathon 馬拉松網店優惠碼
- [《 香港01》獨家] 開學優惠低至45折 購買童裝滿$800再減$50
- 戶外品牌夏季清貨 優惠加碼 低至36折
6.Dyson 網店優惠碼
- Dyson Week每日搶價值$1,600優惠券
7.屈臣氏網店優惠碼
- 購買精選BB產品滿$2,388 輸入優惠碼即送吸塵機一部
8.ZALORA優惠碼
- 新客戶買HK$350以上即減HK$85
9.Crocs 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 夏季減價新品低至7折 滿$688額外減$68
10.TEVA 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$1,000即減$200
- 全店低至5折 任選2對額外85折
11.Speedo 優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$500即減$100
- 買4件即享7折
12.Arena優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$500即減$100
- 網店1週年買4件即享7折
13.UGG優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$1,200即減$200
- 夏日激減 全店任選兩對或以上額外85折
14.Chevignon 優惠碼
- END OF SEASON SALE低至5折，2件額外85折，4件額外7折
15.Cath Kidston優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$1,000即減$200
- 全店滿3件額外85折
16.Charles & Keith優惠碼
- 新會員限定首單九折優惠
17.L'OCCITANE 網店優惠碼
- 官網尊享迎新優惠
18.Farfetch優惠碼
- 指定減價商品額外8折
- 新客戶額外9折優惠碼
1. iHerb 優惠碼
[《 香港01》獨家] 買滿HK$700即減HK$150 (每用戶最多使用兩次)
優惠期：2023年7月20日至8月31日
優惠碼：150HK01
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[《 香港01》獨家] 新客戶首次購物享78折
優惠期：2023年7月20日至8月31日
優惠碼：HK01NEW
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買滿 US$48 即享9折，買滿 US$78 即享8折
優惠期：2023年8月2日至8月9日
優惠碼：88IHERB
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2. NET-A-PORTER 優惠碼
滙豐信用卡持卡人指定貨品額外85折
優惠期：2023年7月15日至8月31日
優惠碼：HSBC15
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3. MR PORTER 優惠碼
指定減價貨品額外85折
優惠期：2023年7月15日至8月31日
優惠碼：FLASH20
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4. Catalog 優惠碼
[《 香港01》獨家] 購買蠟筆小新系列產品滿$500即減$50
優惠期：2023年7月21日至8月15日
優惠碼：SHINCHAN50
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Catalog精選聯乘系列驚喜大減價
優惠期：2023年8月1日至31日
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😍最新酒店優惠碼😍
5. Marathon 馬拉松網店優惠碼
[《 香港01》獨家] 開學優惠低至45折 購買童裝滿$800再減$50
優惠期：2023年8月1日至9月15日
優惠碼：BB2388
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戶外品牌夏季清貨 優惠加碼 低至36折
優惠期：2023年8月1日至31日
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6. Dyson 網店
Dyson Week每日搶價值$1,600優惠券
優惠期：2023年8月1日至20日
優惠碼：按此了解領取詳情
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7. 屈臣氏網店優惠碼
[屈臣氏網店限定] 購買精選BB產品滿$2,388 輸入優惠碼 即送Smartech HEPA旋風吸塵機一部。 (價值$698，禮品數量有限，送完即止)
優惠期：2023年7月21日至8月20日
優惠碼：BB2388
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8. ZALORA
新客戶買滿HK$350以上即減HK$85
優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：HK0885
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9. Crocs
[《 香港01》獨家] 夏季減價新品低至7折 滿$688額外減$68
優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：HK0168
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10. TEVA優惠碼
[《 香港01》獨家] 買滿$1,000即減$200
優惠期：2023年7月24日至8月31日
優惠碼：TEVA200
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全店低至5折 任選2對額外85折
優惠期：2023年8月1日至15日
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11. Speedo 優惠碼
[《 香港01》獨家] 買滿$500即減$100
優惠期：2023年7月24日至8月31日
優惠碼：01EXTRA100
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買4件即享7折
優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：AUG30
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12. Arena 優惠碼
[《 香港01》獨家] 買滿$500即減$100
優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：AR100
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網店1週年額外7折
優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：AUG30
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13. UGG優惠碼
- [《 香港01》獨家] 買滿$1,200即減$200
優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：UGG200
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夏日激減 全店任選兩對或以上額外85折
優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：AUG15
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14. Chevignon優惠碼
END OF SEASON SALE低至5折 ，2件額外再85折 | 4件額外再7折
優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：
2件額外85折:AUG15
4件額外7折:AUG30
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15. Cath Kidston 優惠碼
[《 香港01》獨家] 買滿$1,000即減$200
優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：CATH200
《立即選購》
全店滿3件額外85折
優惠期：2023年8月1日至31日
優惠碼：SUMMER15
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16. Charles & Keith優惠碼
新會員限定首單九折優惠
*優惠僅限七月一日起完成註冊的新會員
優惠碼：CKHKAFFILIATESNEW10
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17. L'OCCITANE 網店優惠碼
官網尊享迎新優惠
於官網首次選購任何產品滿HK$500，輸入優惠碼即享85折優惠！
優惠碼：NEWJOIN
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18. Farfetch 優惠碼
指定減價商品額外8折
優惠期：2023年7月25日下午2點至8月9日上午5點
立即選購：男裝｜女裝｜童裝