波鞋推薦2023｜15款聯乘波鞋：ASICS富少女心 BLACKPINK同款易襯

【時尚回顧2023/聯乘波鞋推薦2023】每每推出的鞋履新品總令人振奮！運動鞋、波鞋絕對是穿搭之中必不可少的單品，除了舒適好走之外，波鞋款式推陳出新，由日常百搭款式、運動風格到少女款式都有。隨著Y2K的興起，以運動風格作混搭的機能風「Cropcore」、休閑感「Golfcore」等亦隨之帶起，當中以鬆弛運動服飾主打的運動街頭風格「Blokecore」更是2023年度大熱話題！



「Blokecore」是什麼？80到90年代男性會穿著足球球衣到酒吧看比賽的打扮，「Blokecore」就採用了寬鬆的運動衣、牛仔褲、波鞋作為靈感；不少明星都有作此打扮：Kim Kardashian、Bella Hadid、Blackpink 的《Pink Venom》 MV等。「Blokecore」中的寬鬆剪裁，露出一雙大長腿，柔美碰撞街頭感覺更顯平衡。要造就「Blokecore」，一雙獨特的波鞋更是少不免。來到年尾，一起來看看今年大熱的聯乘波鞋款式吧！

波鞋推薦2023：Yasaki x Leather Healer 限量版 Y2836LH 運動鞋 HK$980

對香港文化情有獨鐘的話，就不要錯過作為『香港波鞋』始祖，本地知名運動品牌 Yasaki 的 45 週年之作。正值品牌45 週年，品牌從新出發，宣布聯同香港知名皮鞋專門店 Leather Healer 展開聯乘，推出限量版 Y2836LH 運動鞋。運動鞋結合了 Yasaki 的 45 年造鞋技術、經驗及 Leather Healer的時尚觸覺和超卓工藝，完美展現出兩個品牌的精髓。

波鞋推薦2023：Yasaki x Leather Healer 限量版 Y2836LH 運動鞋 HK$980（Yasaki）

波鞋推薦2023：SHUSHU/TONG x ASICS

喜愛夢幻少女心的話，ASICS又帶來一對超可愛的聯乘鞋款，今次與新晉時裝品牌 SHUSHU/TONG 再度展開合作，以 Tarther SC 為基礎，鞋面飾有如似連身裙花邊的皺摺造型，後跟具備皮革綁帶，整個感覺像極了蛋糕綴飾，可愛得令人不禁想入手！

波鞋推薦2023：Converse x Sanrio

陪伴大家童年成長的，一定有Sanrio各角色的份兒，無論是可愛的肉桂狗（Cinnamoroll）、俏皮的米可羅（Kuromi）或是經典的吉蒂貓（Hello Kitty），都能喚起大家的童心。

波鞋推薦2023：Converse x Sanrio(Converse)

想將童心發放的話，將可愛角色化作每天都陪伴自己的元素，必定開心不已！Converse x Sanrio系列當中除了經典的高筒球鞋，更有一對冬日必備的毛茸低筒波鞋，Hello Kitty 主題加上鮮紅色的蝴蝶結，完全是童心與少女心爆棚！

波鞋推薦2023：Converse x Sanrio(Converse)

波鞋推薦2023： adidas x 陳冠希 x NEIGHBORHOOD

這個三方聯乘消息相信令到不少人為之瘋狂，因為在本月14日時adidas Originals 正式宣佈與時尚達人 陳冠希成為全球合作夥伴關係。為了慶祝這次陳冠希的回歸，則推出NEIGHBORHOOD CLOT SUPERSTAR BY EDISON CHEN，將標誌性 SUPERSTAR 重塑新的輪廓與細節。

波鞋推薦2023： adidas x 陳冠希 x NEIGHBORHOOD （adidas）

波鞋推薦2023：Stone Island x New Balance Made in UK

Stone Island 與New Balance 不時推出合作聯乘，繼7月的合作後，今次則推出全新打造的 New Balance 991v2，鞋底有Stone Island 羅盤標誌，而鞋身採用網狀材質、皮革塗層紋理及反光裝飾等工業元素，打造出機能性與工業風合一的低調作品。

波鞋推薦2023：Stone Island x New Balance Made in UK（New Balance Made in UK）

波鞋推薦2023：GANNI X New Balance

有留意開街頭時尚的話，應該對來自丹麥的GANNI 並不陌生，而今次與 New Balance再度合作則帶來全新的New Balance 1906R，以米白色和黃色為基礎配色，再注入黑色線條，形成獨特美學。想再加強碰撞感的話，不妨參考外國名人穿著時，在鞋帶上加穿閃石，令 GANNI 的極繁美學更添柔美。

波鞋推薦2023：Born x Raised x Nike SB Dunk Low

這款清爽配色的藍白球鞋，可謂極具收藏價值，不單因為是品牌創始人 Chris “Spanto” Printup 逝世之作，鞋裏鞋外更是處處細節：鞋頭透氣孔與鞋帶穿孔上有著與聯乘意味的十字型、Swoosh （Nike tick）打造成寶石炫彩藍、鞋中有象徵Born x Raised 的標語「One Block at a Time」及「On the Turf」、鞋墊上亦有象徵著 Born x Raised 的品牌發源地的洛杉磯街頭景象。

波鞋推薦2023 Born x Raised x Nike SB Dunk Low （Nike）

波鞋推薦2023： Cecilie Bahnsen x ASICS

哥本哈根設計師同名品牌 Cecilie Bahnsen 自2022年起就有不定期與ASICS 攜手，每次的作品都給人眼前一亮的感覺。今次於巴黎時裝周 SS24 期間展示的最新聯名款式：Cecilie Bahnsen x ASICS，於7月5日已經公開發售！

波鞋推薦2023：Cecilie Bahnsen x ASICS（ASICS）

這次合作以ASICS 的GEL-NYC 鞋型作藍本，除了換上金屬銀白色及花卉元素，更捨去了以往運動鞋的鞋舌、鞋帶，令整體感覺更顯藝術化。擅長手作、加工裝飾、富女性化向的Cecilie Bahnsen 與機能性的ASICS碰撞出高級定製與成衣風格。

波鞋推薦2023：6. beautiful people × MIZUNO

以簡單俐落風格見稱的優雅日本時裝品牌 beautiful people，於21年兩度與MIZUNO 合作，曾推出鏤空設計配合黑、白色以及面料原始顏色的聯乘單品，當時相當受日本妹子歡迎。今年他倆再次投下震撼彈，將奶茶色調配合麂皮、絨面革、天然皮革等不同面料，將流線的未來感美學與少女感覺充分融合。

波鞋推薦2023：beautiful people × MIZUNO （ MIZUNO）

波鞋推薦2023：adidas HOME OF CLASSICS with BLACKPINK

購買方法：Adidas（HK$899）

BLACKPINK 絕對是時下當紅組合，就算大家沒有聽過她們的歌曲、舞蹈，都一定看過她們眾多的品牌代言照！ 而今年5月 BLACKPINK 亦持續與 adidas Originals 合作，以「Home of Classics」結合傳統與創新，致敬經典鞋款 Superstar、Campus、Forum等。

BLACKPINK 身穿休閒運動服，加上本次「HOME OF CLASSICS」主打的 Campus 00s，四人將「Blokecore」及Y2K風揉合得甜美又青春。

波鞋推薦2023：adidas HOME OF CLASSICS with BLACKPINK（adidas）

波鞋推薦2023：JACQUEMUS x NIKE

JACQUEMUS 作為先頭部隊，頭批奢侈品牌與運動品牌合作，去年的聯乘合作單品更被時裝界權威網站 Lyst 點評為 2022 年度最佳合作。而今年5月所帶來的「JF1」，以NIKE 經典鞋款 Air Force 1 搭配 JACQUEMUS 字樣的編織鞋底，以黑白兩色塑造新形象。

波鞋推薦2023：JACQUEMUS x NIKE（ NIKE）

波鞋推薦2023：BEAMS × MIZUNO

今年四月初，BEAMS 與 MIZUNO 宣佈第五彈聯乘項目，今次聯乘的 BEAMS × MIZUNO 「Wave Rider β」，以沙漠、自然風格作靈感概念，米色麻布編織底與杏色絨面皮革加上獨特波浪狀鞋底，整個感覺低調好襯之餘又有細節。

波鞋推薦2023：BEAMS × MIZUNO （MIZUNO）

波鞋推薦2023：Reebok x JJJJound

喜愛運動風格、波鞋的大家，應該對由 Justin Saunders 主理的加拿大品牌 JJJJound並不陌生，JJJJound 的極簡風格早已瘋迷不少人，每次推出的作品都會迅速售罄！

繼早前 Reebok x JJJJound 推出過復古少女感的米白 Reebok Classic Nylon 與NPC II，作為第五次合作，今次聯乘的款式：Reebok x JJJJound Club C 「Olive」，採用了Reebok 標誌性的 Club C 鞋款，以白色皮革為主搭配深橄欖綠色毛圈布，鞋側標誌與鞋舌亦換上細節。

波鞋推薦2023：Reebok x JJJJound（Reebok）

波鞋推薦2023：New Balance x Miu Miu

街頭風格熱潮勢不可擋，不時看見運動品牌與服飾品牌推出聯乘，碰撞出新火花風格，而奢侈品牌亦開始與運動品牌合作，當中最令人驚喜的是少女優雅感的 Miu Miu 去年釋出的 New Balance 574 聯名鞋款，將經典重塑，注入新面料質感，簡單不失時尚感。

波鞋推薦2023：New Balance x Miu Miu（Miu Miu）

而去年備受熱議的New Balance 574 聯名鞋款，今年Miu Miu 春夏系列亦將其注入新靈感，新增了 3 種顏色：牛仔布感覺的 Fringed Blue、流蘇飾邊的 Marble-Effect Cognac Denim 以及柔美少女感的 Blanched White Leather。

波鞋推薦2023： The Kith x Asics

自復古跑鞋被大家多次提起，當中的佼佼者非日本的 ASICS 莫屬，而這次 The Kith x Asics 的聯乘鞋款推出了「GEL-KAYANO 14」 與「GEL-1130」兩款，鞋型上並無改革，配色上卻令人十分驚喜：「GEL-KAYANO 14」的粉色Antler以及「GEL-1130」的Starlight Blue淡藍色相當具青春活力感！