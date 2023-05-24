Dior手袋6折可入手！網紅：這個國家買最抵、後悔買CHANEL金球袋

六折買名牌手袋！每次看到心儀的名牌手袋，都會很想入手，但想到價錢時就會卻步。早前台灣YouTuber 崔咪Tramy邀請了專欄作家「廚娘Olivia」，分享自己的名牌手袋收藏，大部分都是溫柔優雅風格的手袋，讓人看到就想入手！她還在影片分享了一個在專門店以六折價錢購入Dior手袋的方法，以及一個她很後悔的買手袋經歷，最近打算入手名牌手袋的話，不妨可以參考一下！



以六折價錢入手Dior CARO手袋

YouTuber 崔咪Tramy邀請了「廚娘Olivia」分享名牌手袋收藏時，提及一款Dior CARO手袋，但她收藏的是去年新推出的款式，這款是將以往的小牛皮或小羊皮革換上粉色亞麻面料，配玫瑰金的五金。這款Dior CARO手袋當時在香港的定價是HK$28,000，而台灣則是NT$110,000。

但Olivia分享這款Dior CARO手袋是她在葡萄牙里斯本旅遊時購買，因為里斯本的物價算是歐洲國家裡較低，加上她當時是歐元兌換最划算的時候。所以換算下來，這款手袋的定價是台灣專門店的七折，而歐洲國家的退稅率高，所以Olivia表示在退稅後，等於以六折價錢購入這款Dior CARO手袋。她表示當時就決定多買一個DIOR Book Tote手袋，同樣以划算的價格入手！

Olivia於葡萄牙里斯本旅遊時入手兩款Dior手袋（YouTube@崔咪Tramy）

竟後悔入手CHANEL 雙金球垂蓋手袋？

此外，Olivia還分享了一款奶茶色CHANEL雙金球款手袋，款式很夢幻，但她表示很後悔透過代購買，過程中一直擔心手袋的真偽。而且在收到手袋後，被朋友發現手袋有一點脫線，讓她一直都很在意，不過崔咪Tramy安慰道：「真的包包也會有脫線。」但Olivia表示假如當初沒有找代購買，而是在CHANEL專門店買就不會有這種煩惱。