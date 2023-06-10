名牌水桶袋2023十大人氣推介！5千起入手：YSL、Dior未上架即爆紅

人生第一個名牌手袋，大家會選怎樣的款式呢？是品牌經典款、大熱款還是最新推出的款式？其實水桶款手袋是一個不錯的選擇，外型具獨特、款式耐看易搭配，且容量大很實用，是不錯的入門之選。2023年剛過半年，就有不少品牌相繼推出了新款式，包括：YSL、Dior、CHANEL、Loewe等品牌，這次就為大家精選了10大不能錯過的新款水桶袋，大家不妨可以參考一下！



名牌水桶袋推介1. Dior MEDIUM C'EST DIOR BAG HK$30,000

Dior C’est Dior Bag是BLACKPINK Jisoo最近的機場造型中曝光，也讓這款手袋當時還未上架即爆紅！這款水桶袋設計簡約優雅，袋身上的「CD」Logo以浮雕壓紋呈現，袋口即有金屬扣子。手袋配以一長一短肩帶，像Jisoo機場造型一樣手挽，或是側揹都可以；手袋除了推出黑色及啡色外，還有經典老花款Monogram，都是很易配搭的款式，加上容量充足，定必是又一人氣手袋！

名牌水桶袋推介2. Saint Laurent LE 5 À 7 SOFT BAG $20,200

另一BLACKPINK 成員Rosé機場造型中曝光的Saint Laurent LE 5 À 7 SOFT BAG，同樣成為今年人氣之選！這款LE 5 À 7 SOFT BAG是由早前推出的Le 5 à 7 Shoulder Bag演變而成，在設計上更簡約，手袋尺寸23cm X 22cm X 8.5cm，容量更大、更實用，肩帶可調整變成腋下包，時尚型格。手袋除了黑色，還有暗灰和軍團紅色。

名牌水桶袋推介3. Bottega Veneta Small Cassette Bucket Bag HK$22,900

Bottega Veneta的水桶袋一直是品牌人氣手袋，以品牌經典的intrecciato編織設計，配上水桶袋外型，成了BV的入門款手袋。今年Bottega Veneta的水桶袋換上了富皺褶感的plissé小羊皮，內襯則是小牛皮，讓水桶袋更時尚，而手袋的尺寸的是18cmX14cmX14cm，是很實用的大小！

名牌水桶袋推介4. CHANEL鏈條手提包 HK$21,000

CHANEL這款迷你水桶袋外型圓潤，尺寸是11×10×10cm，精緻甜美！手提包採用亮面小羊皮，配上品牌經典的皮穿鏈條，以及在束口位配以大大的金色金屬的雙C標誌，更顯優雅動人。

名牌水桶袋推介5. Alexander McQueen The Soft Curve水桶袋 $12,700

Alexander McQueen除了The Curve水桶袋外，另一款人氣手袋就是The Soft Curve水桶袋，同樣是有圓筒形袋身及綁帶環繞細節，但袋口則採用了抽繩設計。手袋都是小牛皮，皮革柔軟實用，充滿質感，配上可調節皮革肩帶，使手袋可以斜挎或肩背，輕鬆配搭不同造型。

▼▼▼【按圖看】更多2023名牌水桶袋推介｜包括Loewe、Louis Vuitton、Chloé等，都是人氣相當高的款式！【按圖看】▼▼▼