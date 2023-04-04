頭皮護理｜這原因令頭皮常出現？醫生：3大頭皮壞習慣+解決方法

頭皮護理｜頭皮發癢？頭皮如何去角質？女生的一把秀髮，每天都要洗頭，但若果精心護理後，頭皮屑、頭臭等問題卻沒有改變，的確令到印象分大減！頭皮屑除了帶來困擾，若然沒有好好的處理，就會造成皮膚炎、脫髮等大問題！



頭皮屑是怎樣形成？頭皮屑其實就是頭皮的老廢角質！頭皮亦是我們的皮膚之一，皮膚的角質層會定期更新，當老廢角質脫落後，底層的角質細胞就會往增生，向上形成新的角質層。而更新代謝後，向上生長的同時產生微量的皮屑，如果皮屑只有微量的話屬於正常現象，但過量的頭皮屑則屬於異常現象，普遍與皮膚發炎有關！

頭皮屑其實就是頭皮的老廢角質！（《美女孔心》劇照）

頭皮屑成因有跡可尋 5大種類一次看

原來頭皮屑並不單只是白色，一點點雪花般，還有幾款不同類型的：

頭皮屑5大種類｜1.白色或黃色片狀頭皮屑



這是一個常見的頭皮屑，比較會侷限在頭皮內。因為脂漏性皮膚炎而引起的發炎，可能會導致皮膚泛紅、出油，並形成白色片狀或因吸附油脂而變濕黃的黃色片狀頭皮屑。

頭皮屑5大種類｜2. 頭皮屑細小、乾燥顆粒狀



這種頭皮屑形成的原因由於頭皮太乾燥，頭皮的油脂分泌不足令到頭皮敏弱，產生頭皮屑現象。

頭皮屑5大種類 成因有跡可尋（Gettyimages）

頭皮屑5大種類｜3. 大塊片狀的頭皮屑



大塊片狀的頭皮屑很大機會是乾癬所導致，通常會超過髮際線，而且有點銀白色的，頭皮表面摸起來會有些谷起的感覺。

頭皮屑5大種類｜4.鱗屑型的頭皮屑



除了常見的發炎現象，有些女生的頭皮比較敏感，或都對洗頭水、護髮、染髮劑中的成分產生過敏，因接觸性皮膚炎導致頭皮發紅、發癢，從而產生鱗屑型的頭皮屑

頭皮屑5大種類｜5. 油性頭皮屑



如果不常洗頭，也沒有定期做頭皮去角質，就有可能因為油脂與老廢角質堆積而形成油性頭皮屑，像雪花紛飛般！

若果想了解自己的頭皮健康，除了頭皮護理之外，網上流傳以兩天不洗頭的方法亦可自測出自己的頭皮狀態。大家還在煩惱的時候，不妨參考蘇州大學附屬第二醫院皮膚科副主任 劉秀麗醫師在小紅書的分享。

3大壞習慣令頭皮雪花紛飛 醫生：戒掉後28天可改善！

到底頭皮屑應該如何處理呢？劉秀麗醫師指普遍人都以頭皮屑細小、乾燥顆粒狀及油性頭皮屑為多，頭皮屑主要因為3大原因而成。

3大壞習慣｜1: 飲食不良，過甜、過油、過咸、過辣

3大壞習慣｜2: 抓頭皮

3大壞習慣｜3: 亂用洗頭水



面對3大令頭皮屑產生的壞習慣，劉秀麗醫師指解決方法亦很簡單，大家要從根源中解決，挑選較健康的食物，戒掉炸物、過甜、過油、過咸、過辣的飲食一個月就可以看到頭皮的改變。

頭皮癢不要抓！ 劉秀麗 醫師

另外大家在洗頭的時候需要注意成分，可以選擇PH值較貼近頭皮的洗頭水，更不要以指甲抓頭皮！

除了以上的方法，大家亦可以借用一些產品達致頭皮護理，例如角質淨化液、頭皮磨砂、髮醋等，為此《01女生》特選了5大頭皮產品，讓我們一同擁抱頭皮健康吧！

5大頭皮產品推薦｜1. Drunk Elephant T.L.C. Happi Scalp™ Scrub 180ml HKD$320

購買方法︰Sephora

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Drunk Elephant頭皮磨砂膏蘊含AHA及BHA成分，可以改善頭皮多餘的油脂分泌，有助清理死皮、老廢角質及各種頭皮上的殘留物。

5大頭皮產品推薦｜2. AVEDA pramāsana™ 頭皮淨化啫喱 150ml HKD$400

購買方法︰Sephora

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AVEDA的頭皮護理亦備受大家歡迎，而這款清新的花果香氣的潔膚凝膠適合所有頭皮膚況使用，乾性、油性及一般頭皮皆可使用。當中的成分除了能夠幫助維持頭皮潔淨及健康，皮脂分泌平衡，亦能溫和移除老廢角質、髒污。

5大頭皮產品推薦｜3. AROMASE 艾瑪絲 5a捷利爾頭皮淨化液80ml 2% HKD$79

5大頭皮產品推薦｜3. AROMASE 艾瑪絲 5a捷利爾頭皮淨化液80ml 2% HKD$79 (HKTVmall)

收獲多項獎項的台灣品牌，更獲得100位皮膚科藥師、醫師的好評推薦。這款草本，不含矽靈、化學防腐劑的多用洗髮液，像液態洗髮精一樣，無需加水即可起泡。透過按摩頭皮讓淨化液均勻滲透，可溫和包覆固態油脂及軟化角質，溫和地調理頭皮健康！

5大頭皮產品推薦｜4. Sabon 翠綠玫瑰注氧活髮頭皮磨砂 300g HKD$320

5大頭皮產品推薦｜4. Sabon 翠綠玫瑰注氧活髮頭皮磨砂 300g HKD$320（Sabon）

Sabon 的磨砂護理一向大受好評，除了撲鼻的玫瑰香氣外，當中的死海鹽成分蘊含豐富礦物質，有助重整、平衡以及恢復頭皮的健康狀態，有助促進強韌的頭髮生長。

5大頭皮產品推薦｜5. Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜 250ml

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這款海鹽舒緩頭皮潔淨霜十分適合敏感或油性頭皮作為排毒、染後護理，這個潔淨霜不單可以有去角質作用，去除頭皮上的堆積物，更有助舒緩頭皮發癢、淨化髮根，平衡和淨化頭髮並重新打造頭髮亮澤度。