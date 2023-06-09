lululemon減價｜官網低至42折！最平$60起入手瑜伽褲、運動胸圍

lululemon減價｜近幾年愈來愈多女生愛上了練習瑜伽，而且穿著瑜伽服及瑜伽褲外出已經成為了現今的潮流。現時lululemon官網有多款特價貨品低至42折，最平$60起。減價商品包括了人氣熱賣的瑜伽上衣、瑜伽褲及配件等，女士們不妨趁著lululemon進行優惠低價入手心儀的瑜伽產品吧！



lululemon減價｜lululemon 官網現正進行減價，大家可以低至42折價錢入手運動上衣、瑜伽褲等商品！（lululemonhk＠IG）

lululemon減價｜精選多款人氣瑜伽上衣、瑜伽褲低至42折

由即日起，lululemon官網進行限時折扣優惠，多款人氣熱賣的瑜伽上衣、瑜伽褲及配件等也推出優惠。lululemon一向以質地舒適親膚，且具有功能性，讓女生們打造一身專業且時尚的運動穿搭造型。

lululemon減價｜精選多款人氣瑜伽上衣、瑜伽褲低至42折

lululemon減價｜ Energy™ Longline Bra HKD 380 （原價：HKD 480）

購買方法︰lululemon

lululemon這款運動胸圍以前面粗帶設計，後面則改以交差幼帶，具有適當的承托力，適合用作進行跑步等高強度運動。採用了透氣面料，具吸汗、排汗及速乾功能，平日除了運動時穿著外，亦可外搭一件短袖恤衫即可外出。現時官網激減至$380，絕對不能錯過的單品。

lululemon減價｜ Energy™ Longline Bra HKD 380 （原價：HKD 480）(官方網站)

▼▼▼按圖看更多lululemon抵買運動胸圍款式推介▼▼▼

+ 1

lululemon減價｜Align™ High-Rise Pant 24" HKD 680 （原價：HKD 880）

購買方法︰lululemon

大部分的女生一穿過lululemon的瑜伽褲基本上都愛上它，可想而知其舒服程度。lululemon的瑜伽褲分為9分褲、7分褲，以及較短的6分褲都有，而配色上是多到花多眼亂。至於這款瑜伽褲是初手者必入的款式，現時官網碼數仍然齊全，大家迅速入手吧！

lululemon減價｜Align™ High-Rise Pant 24" HKD 680 （原價：HKD 880） (官方網站)

▼▼▼按圖看更多lululemon抵買褲款推介▼▼▼

lululemon減價｜Hooded Define Jacket Nulu HKD 850 （原價：HKD 1,180）

購買方法︰lululemon

這款Hooded Define Jacket，不論是運動時或日常外出時都適合，採用了透氣及防潑水的物料，即使下雨天或進行戶外活動都可以玩得輕鬆自在。另外，附有拉鍊口袋及内設隱藏式手機袋，既簡約又方便。

lululemon減價｜Hooded Define Jacket Nulu HKD 850 （原價：HKD 1,180） (官方網站)

▼▼▼按圖看更多lululemon抵買外套款推介▼▼▼

lululemon減價｜Women's Cardio Cross Trainer Headband HKD 60 （原價：HKD 120）

購買方法︰lululemon

如今穿著瑜伽服及瑜伽褲外出已經成為潮流，而且不少女士都會把許多運動單品混搭在日常的穿搭上。這款運動裝髮帶髮箍採用了無縫結構的紗線編織彈力排汗面料而成，整體設計以簡約為主，但又不失時尚感。

lululemon減價｜Women's Cardio Cross Trainer Headband HKD 60 （原價：HKD 120） (官方網站)

▼▼▼按圖看更多lululemon抵買配件推介▼▼▼