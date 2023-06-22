CHANEL、LV、DIOR、Prada、Celine　10款夏季精品化妝箱手袋推介

時髦女孩們一看到精品小手袋很容易被可愛爆擊，尤其是化妝箱小包！



這邊小編整理出10款精品「化妝小方包」，從Q到不行的Chanel粉色斜紋軟呢款、鵝黃色的Bottega Veneta編織款，再到Louis Vuitton紫色老花款，姐妹們一起來看！

2023夏季10款精品化妝箱包推薦，少女心爆發！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Chanel

Chanel作為女人的「圓夢大使」，在可愛的化妝小方包上，完全是以大寫的童趣感來做設計，把斜紋軟呢以粉紅色的色澤，變得更有女孩感，在手提把上的金屬上，有著「Coco Crush」戒指的菱格紋細節，你們說是不是可愛到一眼就愛上？

2. Louis Vuitton

以旅遊精神為品牌核心的Louis Vuitton，怎麼會忘記化妝箱小包呢？這個「Micro Vanity」以精緻小巧的尺寸，搭配上「Monogram」的老花壓紋在皮革上，甜而不膩口的粉紫色，只能說太Kawaii了啦！

3. Dior

化妝包袋雖然小巧，但都會女孩們都知道它得好！方方正正的袋型、大大的開口，放下口紅、粉餅、卡套理論上沒有問題，這款將小包以「Lady Dior」的經典元素為根基，套上「霧霾藍」濾鏡，不只時髦與實用雙收！

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4. Prada

Prada在手袋的設計上，向來給人一種「高知識分子」感，在化妝小包上也給人一種溫潤的踏實感，把三角鐵牌以「虛化」的縫線來設計，搭配上淡雅的藕粉色，一揹上身質感瞬間提升！

5. Gucci

以皮具起家的義大利精品Gucci，在手袋櫃上不只有賈姬包、竹節包有看頭，小手袋們也是做得風生水起，這款以「GG Marmont」為設計原型的小方包，上方有著手提把，加上金屬鍊條的背帶，把品牌的經典元素都能在手袋上發現！

6. Bottega Veneta

隨著氣溫的飆升，非常需要用時髦的手袋讓視覺溫度降一點！Bottega Veneta在春夏系列中，有著多款鵝黃色的編織手袋，倒置的梯形袋身，還有金屬的腳釘，完美呈現義大利工藝的好！

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7. Celine

Celine常常以經典的單一色系來呈現手袋，如果衣櫃裡已經有一堆經典款，非常推薦儂粉們參考這款小型的化妝箱包，藍、紅的撞色「Triopmphe」老花，有背帶也能拆掉做手提包，讓女人進可攻、退可守！

8. Loro Piana

近期時尚圈吹起一股「Quiet Luxury」，浮誇華麗的設計擺一邊，把重心側重在面料、品質上，而Loro Piana正是這樣的品牌，這款化妝小方包，不張揚、不喧鬧，以深色的沉穩色澤，鎖定低調而講究的時裝客戶！

9. Bally

在搜集資料的過程中發現，化妝箱包的英文名稱原來是「Vanity Case」，原來化妝箱能帶給自己的是一種外在的虛榮感，好比說這款Bally白色皮革、金屬的Logo與細節，簡簡單單的配色非常適合夏天到來！

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10. Longchamp

小資女想要犒賞自己，卻苦於預算不夠？這邊小編推薦這款來自Longchamp的粉紅色手袋，精緻小巧的袋型，淡粉色也讓穿搭更增添一些趣味，卻不會太過顯眼，我們五顆星推薦！

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