凱特王妃會包色的手袋？英國小眾品牌Aspinal　款式百搭CP值極高

英國帶貨王凱特王妃（Kate Middleton）一直以來都能以平價又親民的品牌打造氣質高貴感，無論是身上穿的、手上提的、腳上踩的都能燒翻一票粉絲款款Sold out，在包款上凱特王妃每每都選上獨特的品牌與服裝搭配，其中這個英國小眾包包品牌更是深受凱特喜愛一次包下兩色！



凱特王妃每每都選上獨特的小眾品牌與服裝搭配，其中這個英國小眾包包品牌更是深受喜愛一次包下兩色！

能令凱特王妃包色的手袋品牌Aspinal，款式、顏色選擇多，小資女也能輕鬆入手～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

凱特從2013年開始，就被發現在多次活動上重複提了同款式的小方包，而這款包也掀起了全網熱搜，大家都好奇是什麼品牌能讓凱特王妃這麼著迷，一次包下黑、粉兩色，更多次公開提著這款包包出席活動？

同場加映：LOEWE精選7款草編手袋 Ballon水桶袋、Hammock肩背包今夏必敗！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

原來這款包包是來自2000年創立的英國品牌「Aspinal of London」，專門設計優雅獨特的皮革包款，品牌最初是為國家美術館、羅浮宮和梵蒂岡等博物館紀念品商店設計皮革配件和文具，而後才轉型為時尚品牌，而凱特最愛的包款就是品牌「Midi Mayfair」小尺寸的包款，定價是HK$5,455）。

同場加映：5款精選平價手袋 ZARA雲朵包、小CK WOC、JW Pei腋下包4百內入手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

「Midi Mayfair」包款以小巧的方包型設計，硬挺的包身線條，搭配上同色系的皮革提把，以及鱷魚皮革壓紋，本身就散發精緻典雅的氣息，除了凱特選用的黑、粉兩款之外，也陸續推出許多繽紛新色，以及分有大、中、小三種不同尺寸，同時也可以為這款包包做一點不一樣的小巧思，像是在提把處繫上絲巾，讓包包變得更獨特且有層次感！想入手凱特王妃愛包的姊妹們可以上官網看看喔！

延伸閱讀：

凱特王妃「情書包」全網熱搜！台灣設計師「Grace Han」氣質小眾包粉嫩色開賣

凱特王妃冬季私服超愛穿！英國王室抗寒御用「油布夾克」，《王冠》黛安娜也穿上身！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】