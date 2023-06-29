Selfridges優惠限時激減！8大護膚套裝推薦：GUERLAIN套裝必入手

Selfridges優惠2023！近日 Selfridges 推出季節性優惠激減，由即日起大量產品進行優惠激減，由服裝、首飾、鞋履到護膚化妝品，優惠產品更低至半價起，《01女生》這次就為大家精選了以下10大必入手套裝推薦，優惠期有限，售完即止。



Selfridges 優惠推薦：1. GUERLAIN Abeille Royale Day Cream Age-Defying set 優惠價HK$1,048（原價HK$1,310）

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GUERLAIN多項主打產品都含有蜜蜂提取的皇家濃縮精華，聲稱能夠顯著修復皺紋、幫助皮膚癒合，十分合適受損肌膚以及敏感肌膚女生所使用。這款套裝中含有15 ml高級青春水油、50ml 日霜、40ml 強化乳液 以及試用裝精華液，十分抵買，大家可以一次過試盡GUERLAIN多項皇牌產品並完成整個護膚步驟，結合多重質地而不黏稠的產品，以天然成分滋潤肌膚。

Selfridges 優惠推薦：1. GUERLAIN Abeille Royale Day Cream Age-Defying set 優惠價HK$1,048（原價HK$1,310）（Selfridges）

Selfridges 優惠推薦：2. Sisley Gift Set 優惠價HK$3,375（原價HK$3,750）

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來自法國的Sisley，一直被網絡稱為「貴婦品牌」，品牌主打以植物活性修護成分修護、抗老，更可以滿足大部分肌膚所需。套裝中含有三款正裝產品：125ml 升級版全能乳液、50ml 玫瑰煥采精華水凝霜、15ml 活膚再生眼唇霜，能夠全面呵護肌膚，平衡肌膚微生態平衡，強化自身免疫力，形成更有效的皮膚屏障。

Selfridges 優惠推薦：2. Sisley Gift Set 優惠價HK$3,375（原價HK$3,750）（Selfridges）

Selfridges 優惠推薦：3. LANCOME Hypnôse Mascara Eye Routine gift set 優惠價HK$202.5（原價HK$270）

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想要保持眼妝搶眼？這款LANCOME的眼部套裝就可以由妝前到妝後都一一護理好：先用上冰鑽亮眼精華，專利360°冰鑽明眸棒已在樽中，十分方便；再用上幻醉濃密防水配方睫毛膏，全天候締造濃密美睫效果。最後以溫和的速效眼部卸妝水，敏感眼睛、佩戴隱形眼鏡的女生都可以放心使用。

Selfridges 優惠推薦：4. LANCOME Hypnôse Mascara Eye Routine gift set 優惠價HK$202.5（原價HK$270）（Selfridges）

Selfridges 優惠推薦：4. 111SKIN Black Diamond Starter Set 優惠價HK$1,242（原價HK$1,380）

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日常護理當中又怎能夠少得面膜呢？面膜能夠將精華鎖住，針對性地修護、滋潤肌膚。111SKIN作為英國頂級護膚品牌，產品成效卓越，套裝中由眼膜、提拉面膜、頸膜到黑鑽導入抗齡再生精華及眼霜都有。

Selfridges 優惠推薦：5. 111SKIN Black Diamond Starter Set 優惠價HK$1,242（原價HK$1,380）（Selfridges）

Selfridges 優惠推薦：5. NUFACE Mini Supercharged Skincare Routine 優惠價HK$1,357.5（原價HK$1,810）

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女生愛美不限年齡，不過隨著年齡增長，護膚品的吸收以及功效大不如前，美容療程又要抽空出席，那麼居家美容儀絕對能夠減輕女生的負擔！這款NUFACE的美容儀套裝，獲美國FDA認證，具有保濕、修復、防皺、除皺四大功效。微電流電波提拉瘦臉緊緻美容儀加上導入面霜，能夠以微電流電波，刺激真皮層產生新的膠原蛋白。

Selfridges 優惠推薦：6. NUFACE Mini Supercharged Skincare Routine 優惠價HK$1,357.5（原價HK$1,810）(Selfridges)

Selfridges 優惠推薦：6. EVE LOM Begin and End gift set 優惠價HK$592（原價HK$740）

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EVE LOM 曾被英國Vogue譽為No.1的卸妝潔面產品，大讚「在這世界上應該找不到比它更好的潔面霜」，因為用後不再需要額外使用眼唇卸妝液、清潔乳、去角質霜、甚至化妝水，一霜多用。今次套裝中除了皇牌卸妝潔面霜，更有全效輕盈補濕面霜，由日到夜都可以得到充分舒緩、滋潤。

Selfridges 優惠推薦：7. EVE LOM Begin and End gift set 優惠價HK$592（原價HK$740）(Selfridges)

Selfridges 優惠推薦：7. FIRST AID BEAUTY Fab Faves Trio travel set 優惠價HK$180（原價HK$225）

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FIRST AID的萬用霜一直大受歡迎，成份簡單不易引起敏感，又可以快速補水，不論作為急救護理、妝前使用或是日常護理都十分合適。而套裝中更有果酸身體去角質磨砂膏以及溫和深層潔淨洗面乳，確是由頭到腳愛護肌膚之選！

Selfridges 優惠推薦：8. FIRST AID BEAUTY Fab Faves Trio travel set 優惠價HK$180（原價HK$225）(Selfridges)

Selfridges 優惠推薦：8. ISAMAYA BEAUTY WILD STAR set 優惠價HK$1,448（原價HK$1,810）

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大家可能對於 ISAMAYA BEAUTY這個品牌有些陌生，創辦人 Isamaya Ffrench其實是一名前衛化妝師，YSL、TF、Byredo等品牌亦曾與其合作。金屬外殼設計的 ISAMAYA BEAUTY，由眼影、唇妝產品到睫毛液都有，主打閃亮、水潤妝感，十分適合喜愛挑戰、黑暗風格的女生選用。