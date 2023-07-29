蘿蔔腿女生買涼鞋指南　3大設計剪裁顯腿細　加碼3款百搭涼鞋推薦

天氣越來越熱，加上近期還有午後雷陣雨的搗亂，不少女生的夏日穿搭就會是「短褲X涼鞋」的組合，可是，對蘿蔔腿女生來說，要這樣穿出門真的不容易！



為此～小編也就要來和你分享，小紅書網友的「小粗腿買涼鞋」密技囉！

挑選涼鞋3大指南，蘿蔔腿也能穿出好比例，實現短褲自由！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1：選擇有跟的涼鞋

小紅書網友甜辣醬Sweerchili分享與其選擇平底的涼鞋，你可以選擇有小高跟的款式，藉此延伸小腿的線條比例，如果你想要走比較運動風的路線，就選擇有前低後高鞋底，或者是全厚底的款式。

2：綁帶位置要注意

涼鞋綁帶的位置也是要特別留意的，最常發生在粗腿女生腿上的，就是沒有腳脖子，而有些涼鞋的綁帶又設計在腳踝處，反而會直接視覺截斷腿部比例，這時候，挑選綁帶在腳踝下的款式，便能達到修飾效果。甜辣醬Sweerchili提到真的無法割捨綁在腳踝處的涼鞋？那就挑選和膚色相近的顏色，也能避免腿粗又腿短。

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3：看鞋頭

每個腿粗的女生，各自都有不同的粗法，有人是腳踝細、小腿寬，甜辣醬Sweerchili建議，選擇尖頭款會比方頭或是圓頭修飾度更好。腳踝寬+小腿寬/細的腿型，就是方頭的款式，相較之下，尖頭、圓頭修飾度就沒有那麼顯著。

當然，涼鞋穿搭還是要看整體的，甜辣醬Sweerchili示範，有些鞋款，搭配短褲和會遮住小腿肚的中長裙後，顯瘦度是差很多的！她也傳授，若你今天真的不小心買了一雙，對你腿型不是很友善的款式，就能將下半身的單品調整成，會遮住小腿肚的中長褲、中長裙，或是長褲，一樣能達到顯瘦、遮腿的效果。

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顯腿細涼鞋推薦：

Grace Gift 迪士尼小美人魚款透明一字帶中高跟涼鞋

Grace Gift在今年夏天，特別推出了迪士尼小美人魚的美鞋啦！這款透明一字帶中高跟涼鞋，有著6.2cm中高跟，巧妙修飾腿部線條，夏日透明元素，融合小美人魚公主風格，就像是晶瑩剔透的海中泡泡,，鞋帶處還有小美人魚剪影和珍珠吊飾吸睛小巧思，夢幻指數直接破表，Grace Gift 迪士尼小美人魚款透明一字帶中高跟涼鞋。

adidas Originals ADILETTE NODA 運動涼鞋

adidas Originals今夏推出的ADILETTE NODA 運動涼鞋，白色微厚大底搭配繽紛色調的線條鞋帶，刻意從下方繞過腳踝，藉此達到顯腿長的效果，採用可保持形狀的材質，讓你輕鬆踏入，享受舒適，散發滿滿夏日繽紛感～adidas Originals ADILETTE NODA 運動涼鞋。

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Dr. Martens GRYPHON QUAD BEIGE UK3－UK7

作為Dr. Martens代表性涼鞋之一的Gryphon系列，2023夏季更是推出全新清新奶茶色鞋款！柔軟耐磨的Pisa皮革，鞋面三條寬版橫帶配上馬汀搖滾風金屬扣件，可隨時調節鞋子與腳的貼合度，搭載輕量彈性且厚實穩固的Quad 鞋底，腳感舒適又輕盈，同時，有著厚底和粗鞋帶的它，更能透過對比的方式，整條腿立刻看起來小一圈。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】