Jisoo配襯Dior全新Toujours手袋！新手袋集3大特點成下一個熱賣款

Dior手袋的設計，一直以知性優雅俘虜女生們的心，其中以Lady Dior及Book Tote擁有最多愛戴者。Dior在2023 年春夏女裝秀上，公開了一款全新手袋「Toujours」，採用藤格紋衍縫設計，同樣充滿溫柔氣質，更多了一份隨性感。而這款手袋近日正式上架，品牌代言人BLACKPINK成員Jisoo、一眾明星和時尚達人，在社交媒體上已率先演繹。



Dior品牌代言人BLACKPINK成員Jisoo，率先演繹Dior Toujours手袋（品牌提供）

「人間Dior」之稱的Jisoo，率先在社交平台分享這款「Toujours」手袋（品牌提供）

有「人間Dior」之稱的Jisoo，率先在社交平台分享這款「Toujours」手袋，她以簡約的黑白服飾造型和簡單妝容，詮釋了這款手袋，預視著中大型手袋熱潮，即將越來越旺盛！除了Jisoo之外，倪晨曦、MANDY TAM、林愷鈴等港星，都先前於Instagram上，分享與手袋的穿搭照。

DIOR TOUJOURS 小碼袋奶白色（Dior）

Dior Toujours手袋3大特點1. 經典重現

Dior Toujours手袋，以品牌經典的藤格紋設計為主調，配以精緻的衍縫技法，而皮革方面，則選用柔軟又耐用的小牛皮製成。此外，手袋還配上了「D.I.O.R. 」的金屬五金吊飾，使用手袋更細膩優雅，乍看之下很有Lady Dior手袋的魅力，但又能明顯區分兩者。

DIOR TOUJOURS 中碼手袋 粉米色（Dior）

Dior Toujours手袋3大特點2. 隨性地優雅

這款Dior Toujours手袋，有些小細節很像Lady Dior，但兩者最明顯的區別在於，手袋身體的軟硬度。Toujours手袋皮革更柔軟，有一種隨性的鬆馳感，與筆挺的Lady Dior明顯不同。此款手袋更像於托特包，有長型的線條和左右兩邊靈動設計，可收進去變成梯形，也放開變成長方形手袋，使手袋充滿優雅氣質，同時多了幾分休閒感，會有一種美得毫不費力感。

Dior Toujours手袋3大魅力3. 3種尺寸滿足不同女生需要（Dior）

Dior Toujours手袋3大特點3. 3種尺寸滿足不同女生需要

Dior Toujours手袋從外型上，就可知是一款實用的手袋，而手袋尺寸上共分為小碼、中碼及大碼，滿足不同女生的需要。小碼的尺寸為23x15x15厘米，最適合精緻裙裝；中碼則是28.5x19x21.5厘米，容量更靈感，不論是上班還是約會都適合；而大碼是37x20x28.5厘米，很適合時常要帶手提電腦或很多東西的女生。此外這款手袋內部還附上一個可拆除的拉鍊袋，同樣是採用藤格紋，也是非常亮麗優雅。