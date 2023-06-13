電商排行榜｜今夏穿搭配件大熱Top 9　草編包、漁夫帽還有這一物

正值炎炎夏日的現在，儂粉們準備好如何用配件來妝點穿搭嗎？



時尚電商Stylight近期公佈了一份趨勢報告，當中選出9個今年夏天最火紅的配件單品，從詢問度爆棚的拉菲草編織包，連太陽穴一起防曬的巨大化墨鏡，再到人手一頂的遮陽漁夫帽，一起來看今夏的必備配件有什麼！

2023夏季配件趨勢Top 9，今夏穿搭必備！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023夏季配件趨勢Top9

1. 拉菲草編織包

今年最需要來顆「拉菲草編織包」，根據Stylight的報告指出，搜尋量比起去年同期暴增18倍，可見此包款的熱門程度！從各大精品近期釋出的與夏日有關的系列當中，好比說Loewe與西班牙小島上的傳奇選物店合作「Paula's Ibiza」系列、Gucci隨著夏日把「GG Marmont」「變身」，再到Prada五顏六色的托特包款，通通以拉菲草來呈現！

2. 漁夫帽

搜尋量緊緊追在後的漁夫帽以漲幅13倍位居第二，而各大精品在夏日也選擇以有「呼吸感」的面料來製作漁夫帽，比如說Louis Vuitton以有孔洞感的白色漁夫帽，輔以藍色的經典花紋，Fendi則以白色編織的方式來詮釋，搭配上帽簷上的紅藍配色點綴，在夏日陽光的時髦防曬品就是它！

3. 針織洋裝

One Piece的洋裝不夠看！今年夏天最具話題度的，就是有點微透膚的鉤織針織洋裝，不管是BLACKPINK Jennie聯名系列的莫蘭迪色針織洋裝，或是更有度假感的黃紫漸層長洋裝，都是夏日懶人穿搭的首選！

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4. 玫瑰小配件

或許是BLACKPINK Jisoo的單曲〈Flower〉太洗腦！有立體感的玫瑰配件成為今夏異軍突起的單品配件，不管是別在辮子上、或是點綴在脖子，都相當有趣味性！

5. 巨大化墨鏡

今年春夏有超大的鏡框搶攻眼鏡市場，完全是令人無法忽視的等級！其中最令人印象深刻的莫過於Saint Laurent，巨大有份量的設計，側邊的鏡框更是非常粗框，搭配上巨大無比的YSL Logo，還有正面的貓眼設計，就算是一片黑壓壓，還是可以看起來相當有精氣神！

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6. 人字拖

時髦的人字拖鞋完全是夏季的必備款！不論是在海灘或泳池邊，或是學學Jennifer Lawrence藏在禮服底下。不管是低跟款、皮革款還是綁帶款都很建議有一雙，如果喜歡酷一點、有點不同的款式的話，儂編很推薦這款Miu Miu低跟的人字鞋款！

7. 帆布包

夏日衝去海灘，一定要來個能把東西一把抓的大包，而最隨性、最時髦的選擇想必是帆布托特包！不管是無印良品就能入手的素素款式，或是來到精品級別，儂編很推薦大家找個能夠代表自己、有點趣味性的帆布袋，不只卡哇伊，還不怕手忙腳亂拿錯包！

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8. 棒球帽

透過韓星的私服穿搭的推波助瀾，精品棒球帽來到了一個重點的配件項目，不只鐵粉跟著自家idol購入，各大精品也是跟著這個商機，常常被BLACKPINK Lisa、BTS V戴上頭頂的Celine棒球帽就是個很好的例子！

9. 有色墨鏡

儂儂編輯部近期剛從日本東京回來，同事說觀察表參道上的時髦男女，近期常有佩戴著一副可以透出眼神的變色墨鏡，可能是有點瞎趴的藍色或黃色鏡片，而近期也在Versace最新與Dua Lipa合作的秀場上可以看見，是個值得關注的趨勢！

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