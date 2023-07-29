仿妝｜BLACKPINK妝容神還原！親授1張臉畫出4個樣：Rosé根本真人

日前，有一名來自內地湖北的美妝博主因為仿妝BLACKPINK 的四位成員，掀起一番熱議！



由於仿妝的效果實在是太像，很多網友都忍不住讚歎該名博主的技術超精緻，竟然能用一張臉畫出四個不同的樣貌~

超神似BLACKPINK仿妝，這根本是真人吧！【內含Rosé仿妝教學】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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內地美妝博主「氣泡咕嚕」在抖音上合集了BLACKPINK 四位成員的仿妝，還一一附上了仿妝她們的教學。看完影片之後網友們都忍不住感嘆：「這也太像了吧」、「Rosé 那個超級無敵像」、「怎麼做到一個臉變成四個不一樣的臉」、「這妝容能力好強啊」！目前該影片已經累積過300萬的點讚次數和近70萬次的分享，在網上的討論度也超級高。

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對於美妝博主「氣泡咕嚕」的仿妝技術，網友們更是羨慕到不行！雖然她也分享了自己的教學影片，但不是每個女孩都可以成功仿到位啊~值得一提的是，博主不僅僅是仿妝BLACKPINK 的四位成員，內地女演員像是張嘉倪、陳都靈、張婧儀她都仿到非常相似，真的是太強了~

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雖然美妝博主把影片效果拉滿，但她確實也花了不少時間和心思在每一部拍攝！而她也因為這一次的BLACKPINK 仿妝成功提高了自己的人氣，更是有網友利用她的影片在TikTok 上開設假戶口來獲取流量，她也在最新的影片當中表示自己目前只有抖音一個賬號，其餘的都並非本人開設，更是提醒網友們要注意騙子。

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