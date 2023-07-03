4款修飾臉型兼減齡的瀏海造型　LISA齊陰遮額高、法式瀏海不挑人

瀏海是髮型的精髓，擁有臉型修飾與年輕化的神奇力量。



然而，只有找到適合自己臉型的瀏海，才能展現獨特的風采與氣質。經過精心挑選的瀏海設計，不僅讓五官更立體，還能讓你的臉形看起來像被施了小臉魔法的女神般優雅。

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1. 溫柔救星 - 高允貞同款胎毛瀏海

無所不能的胎毛瀏海，完全不挑人型，更可以輕鬆拯救你的髮際線，與其他三款瀏海搭配使用更能展現出超乎想像的完美效果。

2. 女神戰裝 -宋慧喬同款八字瀏海

充滿強大女神風範的八字瀏海，擁有讓人瞬間被你的氣場所吸引的能力。除了長臉和高額頭的女性可能需避免以外，其他臉型的女性都能自在地駕馭這款瀏海，讓你瞬間散發出自信的魅力。

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3. 夢幻浪漫 - 秀智同款法式瀏海

這款法式瀏海，又被親切地稱為百搭瀏海，能夠瞬間將你的浪漫、可愛以及慵懶氣質完美結合。即使你認為額頭比較短，也完全不必擔心，除此之外的所有臉型女性都能適合這款瀏海。

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4. 搖滾甜美 - Lisa同款的招牌鐵瀏海

最後一款，Lisa同款的招牌鐵瀏海，就像一款獨特的風格宣言，特別適合高額頭和長臉的女性，如果你渴望甜美且酷炫的感覺，這款瀏海將會是你的最佳選擇。

選擇瀏海款式時，一定要根據自己的喜好，同時也需要考慮自己的臉型。我的使命就是協助你找到最適合你的瀏海款式，讓你的氣質與魅力盡情展現！

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