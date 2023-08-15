明星穿搭｜Calvin Klein新廣告曝光　Jennie 柾國展現健康性感

Calvin Klein 近日公開秋季形象廣告，華麗陣容除了有BLACKPINK JENNIE、柾國(Jung Kook)和Kendall Jenner外，更有首度亮相的Alexa Demie及Kid Cudi。多位品牌代言人都以性感造型示人，一齊欣賞充滿型格魅力的全新形象照。



Calvin Klein是次秋季形象廣告由知名攝影雙人組 Inez & Vinoodh 執導拍攝，配合場景與配樂，以影像呈現巨星們內心世界，同時彰顯品牌設計元素。女神方面，有備受關注的 Jennie、人氣名模 Kendall Jenner及《Euphoria》女星兼歌手 Alexa Demie ; 男神方面，有 BTS 柾國、饒舌歌手 Kid Cudi，腹肌大放送。

Jennie

Jennie穿上膚色色系內衣。(圖片來源:calvinklein@Instagram)

曾多次為Calvin Klein拍攝形象照並推出聯名款的Jennie，今次以濕髮及煙燻妝造型上陣，分別穿上膚色色系內衣及黑色蕾絲性感內衣、黑色西裝外套搭配牛仔褲，令不少網友大讚「性感火辣」。

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Kendall Jenner

Kendall Jenner。(圖片來源:calvinklein@Instagram)

名模 Kendall Jenner一身All Black 造型，以黑色西裝套裝內搭縷空設計的蕾絲內衣，若隱若現地散發性感魅力。

Alexa Demie

Alexa Demie大曬身材。(圖片來源:calvinklein@Instagram)

因亮相《Euphoria》而走紅的Alexa Demie兼歌手 Alexa Demie，在形象廣告中穿上全新內衣系列，大膽展示S型身材曲線及撩人魅力。

Jung Kook

BTS 成員柾國帥氣詮釋秋季形象照。(圖片來源:calvinklein@Instagram)

BTS 柾國在形象照中以微捲長髮配上舞動的身體，只穿上一身牛仔外套及長褲，微微露出內褲褲頭，展現結實好身材，十分瀟灑。

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Kid Cudi

Kid Cudi。(圖片來源:calvinklein@Instagram)

饒舌歌手Kid Cudi穿上品牌內衣及牛仔褲，完美展現不羈一面。

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