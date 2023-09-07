約會穿搭｜男生最喜歡的女生穿搭Top 5　連身裙、低胸衫非首選?

雖說人不可貌相，但是外在難免成為對一個陌生人的第一印象。究竟該怎麼穿才能快速的吸引別人的眼球呢？



百萬Youtuber 77老大，號召紛絲選出「男生最喜歡女生穿搭」。雖說漂亮的小洋裝深受不少男女喜歡，但是奪下第一名的穿搭實在出乎意料！

男生最喜歡的女生穿搭Top5！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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男生最喜歡女生的5大穿搭

第五名、慵懶性感風

男網友覺得慵懶性感風「似露非露超性感」、「慵懶的午後在家穿這樣，直接抱緊處理」。不過慵懶風該怎麼穿得不隨便，77老大分享精髓，「看起來很隨意，卻內含引人遐想的小心機」，舉例來說毛衣的長度剛好蓋住屁股，那就露出修長的腿，或者是隨便套件白襯衫隱約露出鎖骨。

不過有女網友說到「慵懶性感風在我其實是無腦穿搭，只是出街一下不想打扮就會這樣穿」。

第四名、優雅小洋裝

登上男生男生最喜歡女生穿搭第四名的「優雅小洋裝」，以氣質的風格取勝。有男網友浮誇說到「我不相信穿這樣的女生會放屁」，77老大開玩笑回應要不要乾脆說穿這樣的女生大號都是香的。

雖說優雅小洋裝溫柔婉約又不失女人味，不過除非是去正視的場合或是Party，不然不要穿的太華麗，否則太超過會讓男生覺得「距離感很遠、很可怕」。

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第三名、露背裝

有男網友分享「看到這種背殺，我就直接被殺了」，比起露胸部、露腿，露背的吸引力更強，保證讓男生小鹿亂撞到快要腦震盪。

第二名、白T配合身牛仔褲

男網友表示白T配合身牛仔褲，讓人想到初戀情人「清純中還帶著小性感」。77老大分享白T配牛仔褲，自然又簡約的風格，如果上衣選個修身的款式凸顯線條，約會時男生的好感度跟噴射機一樣直飛天際。

不過，有的女生可能會擔心自己的拜拜肉或是粗大腿，但是77老大分享男生真實心聲，很瘦很骨感的男生反而會覺得沒那麼性感。

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第一名、制服

看到男生最喜歡女生穿搭的調查結果第一名竟然是制服，讓77老大直言「你們是瘋了嗎？」有網友說「空姐制服、護士服、水手服我都可以，趕快穿制服來把我制伏吧」。讓77老大回應這個第一名我個人是根本搞不懂，以前他在醫院上班時覺得醫師、護理師的制服超多細菌，久久才洗一次超級髒。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：小洋裝、低胸上衣都不是首選！男生最喜歡女生的5大穿搭公開，第一名讓人想不到】