名牌拖鞋2025｜10款適合雨天穿著推薦：Jisoo穿這雙展時尚鬆弛

韓國女團BLACKPINK成員的機場造型一直備受矚目，Jisoo和Jennie在2023年趕往英國倫敦海德公園（BST Hyde Park）參與英國音樂節時，Jisoo穿著的黑色人字拖，因現場過於擁擠被工作人員踩掉﹐讓她被嚇到驚慌失措。而這雙黑色人字拖也瞬間爆紅，被發現是來自Dior，Jisoo不愧是Dior最佳代言人。其實除了Dior外，不少品牌所推出的拖鞋也是很時尚，很適合這個多雨的夏季，讓雙腳清爽同時又好看！



名牌水桶袋十大人氣推介！5千起入手：YSL、Dior未上架即爆紅

名牌拖鞋推薦1. Dior DIORSEA THONG SANDAL涼鞋 $6,500

BLACKPINK成員Jisoo的機場造型向來是時尚觸目，她就曾穿著Dior拖鞋現身，展現滿滿鬆弛感，但因現場過於擁擠慘被工作人員踩掉。而這雙拖鞋是Dior 2023年秋季時裝展中的一款夾趾涼鞋，DIORSEA 夾趾涼鞋擁有一個厚鞋底，以黑色絲絨製成，搭帶則綴以金色色調 Christian Dior Paris標誌。就連橡膠鞋底也是充滿小心思，飾有Christian Dior先生的幸運星，難怪會火速爆紅！

名牌拖鞋推薦2. LOEWE Ease toe post sandal in goatskin $7,700

LOEWE的夾趾涼鞋，是2023春夏鞋履系列中不容忽視的一款，鞋子採用了柔軟舒適的山羊皮，讓雙腳無時無刻保持最舒服狀態。此外，Ease涼鞋採用了花瓣形鞋頭和同色系漆面Anagram鞋扣，以及於鞋底印有Anagram壓紋，充滿著低調又時尚的小細節，而且鞋跟約25mm，會有微顯高效果。

名牌拖鞋推介2. LOEWE Ease toe post sandal in goatskin $7,700（LOEWE）

名牌拖鞋推薦3. GUCCI WOMEN'S INTERLOCKING G CUT-OUT SLIDE SANDAL $6,200

優惠期: 由即日起至9月19日

立即使用優惠碼即享八折👉🏻：New20

GUCCI這款復古又優雅的拖鞋，是受品牌70年代設計影響，鞋面是有大大的鏤空Interlocking G，並採用真皮製作，穿上腳倍感舒適。而鞋跟高度僅10mm，是一雙平底鞋，讓大家無論是晴天還是雨天穿著時，都輕便易走路，而這雙鞋共推出三色，分別是皮革色、白色及橙色，都是很易搭配或者能為穿搭增添亮點的配色。

名牌拖鞋推介3. GUCCI WOMEN'S INTERLOCKING G CUT-OUT SLIDE SANDAL $5,600（GUCCI）

名牌拖鞋推薦4. SAINT LAURENT TRIBUTE MULES IN SMOOTH LEATHER HK$5,950

優惠期: 由即日起至9月19日

購立即使用優惠碼即享八折👉🏻：New20

YSL的這雙拖鞋鞋面以簡約編織線條組成，低調又具吸引力，鞋子採用無金屬鞣製皮革製成，是100%小牛皮，就連鞋底也是皮革。鞋子更會印有金色品牌標誌「SAINT LAURENT」充滿時尚魅力，而且這款拖鞋共推出六色，分別是皮革色、黑色、亮面黑色、白色、灰色以及裸色，都是很百搭的顏色。

名牌拖鞋推介4. SAINT LAURENT TRIBUTE MULES IN SMOOTH LEATHER $5,950（SAINT LAURENT）

名牌拖鞋推薦5. Hermès Oran sandal $5,700

提到時尚涼鞋或拖鞋，就不得不提Hermès的「H」Logo涼鞋，以簡單百搭又有助修飾腿型，深受女生們喜愛。這款Oran Sandal涼鞋設計簡約，鞋面以「H」Logo為設計，一眼就認出是來自Hermès。而鞋子除了採用經典的小牛皮製成外，還有推出不同布料製成的款式，價格也是品牌眾多產品中，較易入手的，是很好的Hermès入門之選。

名牌拖鞋推薦6. LOUIS VUITTON Waterfront 涼鞋 HK$5,850

LOUIS VUITTON的Waterfront涼鞋，採用Monogram橡膠重現Monogram帆布造型，是品牌的經典池畔防水拖鞋，鞋身備有符合腳型鞋墊，倍添舒適。此外，輕巧柔韌的鞋底則綴有品牌的壓花標誌，兼具時尚和舒適度。

名牌拖鞋推薦6. LOUIS VUITTON Waterfront 涼鞋 HK$5,850（LOUIS VUITTON官網）

名牌拖鞋推薦7.MIU MIU Matelassé納帕軟皮拖鞋 HK$8,150

MIU MIU的Matelassé納帕軟皮拖鞋，採用品牌珍貴的Matelassé工藝來呈現這款拖鞋的精緻立體效果，極富質感，把涼鞋的經典美學重新演繹。此外，還以綴有金屬字樣標誌為鞋面昇華，而皮革鞋底及覆面鞋踭則為整個設計畫龍點睛。

名牌拖鞋推薦7.MIU MIU Matelassé納帕軟皮拖鞋 HK$8,150（MIU MIU）

名牌拖鞋推薦8. CELINE TRIOMPHE露踭涼鞋 HK$6,100

CELINE的TRIOMPHE露踭涼鞋，採用100%牛皮革製作而成，配上設有橡膠踭面的層壓皮革鞋踭，正面飾有CELINE TRIOMPHE標誌皮革貼片，時尚精緻。涼鞋是以FRANCISCAN鞋身結構，確保耐穿，保證了鞋子的品質。

名牌拖鞋推薦8. CELINE TRIOMPHE露踭涼鞋 HK$6,100（CELINE官網）

名牌拖鞋推薦9. FENDI 黑色橡膠涼鞋 HK$3,950

FENDI的黑色橡膠涼鞋是採用寬帶涼鞋設計﹐是上配有混合紋理編製頭帶，搭配浮雕斜角FF主題圖案，時尚又具品牌特色。涼鞋鞋墊是以聚氨酯製成，極度輕盈和有彈性，配上防滑橡膠鞋底，雨天或潮濕天氣穿著時，都能放心舒適地出行。

名牌拖鞋推薦9. FENDI 黑色橡膠涼鞋 HK$3,950（FENDI官網）

名牌拖鞋推薦10. Sam Edelman DARLA BUCKLE SLIDE SANDAL HK$1,300

Sam Edelman所推出的DARLA 扣帶拖鞋，具有舒適的鞋墊和時尚的扣環細節，採用一體成型腳床設計，大大提高穿著時的舒適度。拖鞋使用了受歡迎的反絨皮材質，鞋面上更飾有復古亞光金屬方扣，並配上百搭的顏色，不僅增強了視覺舒適度，更可隨性搭配不同休閒時尚服飾。