Hello Kitty迷必收！甩稚氣的成人版手袋　實測散紙包容量實用

【女生開箱｜Hello Kitty手袋】簡單的日常中，若然遇上驚喜的話，整天都能保持愉快心境。開箱有如一場療癒的儀式，當拆開層層包裝時，倍添期待感覺，同時體驗到奢華和細緻的待遇，令人將煩惱掃空。《女生開箱》為各位讀者發掘不同華麗的新品，與大家一起感受它們的獨特之處。



不知大家有否發現，身邊總有幾位女生，都是 Hello Kitty 的粉絲，無論在手袋或服飾上，都看到蛛絲馬跡，連韓國女團Blackpink成員Jisoo都是擁躉。不過，大部分產品都屬小孩款式，設計較為可愛和稚氣，大人使用的話，略為顯得格格不入，甚至會被人取笑。時尚品牌 Furla 和 Anteprima 近日剛好都聯乘 Hello Kitty，推出一系列「成人版」款式，以下為大家開箱其中 4 個，作為 Hello Kitty 迷的你，絕對不要錯過！

【女生開箱｜Hello Kitty手袋】時尚品牌 Furla 和 Anteprima 近日剛好都聯乘 Hello Kitty，推出一系列「成人版」款式。(朱加曦攝)

相較行街睇戲，近年愈多家庭享受行山樂趣，時尚風格也趨向山系女孩的運動風。Furla 今次與 SANRIO 聯乘的「Hello Kitty Goes Hiking」，以登山為主題，當中包括背囊、小廢包及散紙包等，看來超級可愛，搭以高級優雅的色調，展現出悠閒舒適的氣場。

【女生開箱｜Hello Kitty手袋】Furla Hello Kitty Goes Hiking 系列零錢包 HK$1,360 (朱加曦攝)

【女生開箱｜Hello Kitty手袋】散紙包可用在牛仔褲的腰帶圈上。(朱加曦攝)

散紙包容量超實用！

特別喜歡 Hello Kitty 散紙包，以大頭版的山系 Hello Kitty 為設計，前面特別以立體剪裁，增加散紙包的容量，可以放入八達通卡、兩三張紙巾、鎖匙及零碎硬幣，較想像中更實用。散紙包附有的鏈帶，能扣於手袋上用，或像筆者般，用在牛仔褲的腰帶圈上，這樣不僅看來時尚、具特色，體積亦輕盈無負擔，甚至可以不帶手袋出門，非常方便。

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【女生開箱｜Hello Kitty手袋】Furla Hello Kitty Goes Hiking 系列迷你手機斜揹袋 HK$2,190(朱加曦攝)

【女生開箱｜Hello Kitty手袋】斜揹袋面積可稍為擋住肚腩，配合短版上衣及高腰牛仔褲，露出腰部，看來顯瘦兼時尚。 (朱加曦攝)

小廢包斜揹顯瘦兼方便

另一款則適合輕便行山時用，以寧靜典雅的藍色，配襯大地色系的山系打扮，締造出大自然之美。手袋印有蘑菇圖案，Hello Kitty 亦特意戴上 Furla Monogram 漁夫帽及品牌標誌上衣，看來可愛和療癒。雖然屬於小廢包之列，但它的容量也不差，可以放入手機連充電器，加上筆挺硬身，容易擺放和拿出物品，旁邊還有空間插入一支原子筆，裡面更設小暗隔擺放八達通，相當方便。斜揹後，手袋面積可稍為擋住肚腩，配合短版上衣及高腰牛仔褲，露出腰部，看來顯瘦兼時尚。

【女生開箱｜Hello Kitty手袋】ANTEPRIMA WIREBAG x Hello Kitty 3D Wirebag $6,995 (朱加曦攝)

神還原立體Hello Kitty公仔

相較其他手袋，這款 Anteprima 手袋更具藝術收藏價值，以品牌標誌性的 Wirebag 編織技術，配合多重工序，製作出立體 Hello Kitty 公仔手袋，完美還原出箇中精髓，讓人一看便知是甚麼卡通人物。品牌還特意幫 Hello Kitty「扮靚」，於蝴蝶結、觸鬚及身體上，綴以閃爍的施華洛世奇閃石，看來金光燦爛，令人不捨得使用！

【女生開箱｜Hello Kitty手袋】ANTEPRIMA WIREBAG x Hello Kitty Standard Wirebag $4,995 (朱加曦攝)

【女生開箱｜Hello Kitty手袋】適合上班時用，或放工後直接帶去派對。(朱加曦攝)

放得下iPad、返工可用

除了立體款式，還有Hello Kitty大頭版平面款式，以wirebag的製作技術，弄出眼睛、鼻子和蝴蝶結，看來略帶層次感，增添活力感覺。特別喜歡手柄的細緻感，以結實的圈形設計，配搭刻有品牌的金屬閃石圈，看來優雅大方，手挽後氣場加倍。手袋略帶透明，因此若有很多小型隨身物品，不妨先裝入淨色布袋，再擺入手袋。手袋亦能容納一部iPad，方便用來上班，而放工後則可直接帶去派對，非常方便。