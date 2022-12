Hello Kitty迷必收！甩稚氣的成人版手袋　實測散紙包容量實用

【女生開箱|Hello Kitty手袋】簡單的日常中,若然遇上驚喜的話,整天都能保持愉快心境。開箱有如一場療癒的儀式,當拆開層層包裝時,倍添期待感覺,同時體驗到奢華和細緻的待遇,令人將煩惱掃空。《女生開箱》為各位讀者發掘不同華麗的新品,與大家一起感受它們的獨特之處。



不知大家有否發現,身邊總有幾位女生,都是 Hello Kitty 的粉絲,無論在手袋或服飾上,都看到蛛絲馬跡,連韓國女團Blackpink成員Jisoo都是擁躉。不過,大部分產品都屬小孩款式,設計較為可愛和稚氣,大人使用的話,略為顯得格格不入,甚至會被人取笑。時尚品牌 Furla 和 Anteprima 近日剛好都聯乘 Hello Kitty,推出一系列「成人版」款式,以下為大家開箱其中 4 個,作為 Hello Kitty 迷的你,絕對不要錯過!

【女生開箱|Hello Kitty手袋】時尚品牌 Furla 和 Anteprima 近日剛好都聯乘 Hello Kitty,推出一系列「成人版」款式。(朱加曦攝)

相較行街睇戲,近年愈多家庭享受行山樂趣,時尚風格也趨向山系女孩的運動風。Furla 今次與 SANRIO 聯乘的「Hello Kitty Goes Hiking」,以登山為主題,當中包括背囊、小廢包及散紙包等,看來超級可愛,搭以高級優雅的色調,展現出悠閒舒適的氣場。

【女生開箱|Hello Kitty手袋】Furla Hello Kitty Goes Hiking 系列零錢包 HK$1,360 (朱加曦攝)

【女生開箱|Hello Kitty手袋】散紙包可用在牛仔褲的腰帶圈上。(朱加曦攝)

散紙包容量超實用!

特別喜歡 Hello Kitty 散紙包,以大頭版的山系 Hello Kitty 為設計,前面特別以立體剪裁,增加散紙包的容量,可以放入八達通卡、兩三張紙巾、鎖匙及零碎硬幣,較想像中更實用。散紙包附有的鏈帶,能扣於手袋上用,或像筆者般,用在牛仔褲的腰帶圈上,這樣不僅看來時尚、具特色,體積亦輕盈無負擔,甚至可以不帶手袋出門,非常方便。

【女生開箱|Hello Kitty手袋】Furla Hello Kitty Goes Hiking 系列迷你手機斜揹袋 HK$2,190(朱加曦攝)

【女生開箱|Hello Kitty手袋】斜揹袋面積可稍為擋住肚腩,配合短版上衣及高腰牛仔褲,露出腰部,看來顯瘦兼時尚。 (朱加曦攝)

小廢包斜揹顯瘦兼方便

另一款則適合輕便行山時用,以寧靜典雅的藍色,配襯大地色系的山系打扮,締造出大自然之美。手袋印有蘑菇圖案,Hello Kitty 亦特意戴上 Furla Monogram 漁夫帽及品牌標誌上衣,看來可愛和療癒。雖然屬於小廢包之列,但它的容量也不差,可以放入手機連充電器,加上筆挺硬身,容易擺放和拿出物品,旁邊還有空間插入一支原子筆,裡面更設小暗隔擺放八達通,相當方便。斜揹後,手袋面積可稍為擋住肚腩,配合短版上衣及高腰牛仔褲,露出腰部,看來顯瘦兼時尚。

【女生開箱|Hello Kitty手袋】ANTEPRIMA WIREBAG x Hello Kitty 3D Wirebag $6,995 (朱加曦攝)

神還原立體Hello Kitty公仔

相較其他手袋,這款 Anteprima 手袋更具藝術收藏價值,以品牌標誌性的 Wirebag 編織技術,配合多重工序,製作出立體 Hello Kitty 公仔手袋,完美還原出箇中精髓,讓人一看便知是甚麼卡通人物。品牌還特意幫 Hello Kitty「扮靚」,於蝴蝶結、觸鬚及身體上,綴以閃爍的施華洛世奇閃石,看來金光燦爛,令人不捨得使用!

【女生開箱|Hello Kitty手袋】ANTEPRIMA WIREBAG x Hello Kitty Standard Wirebag $4,995 (朱加曦攝)

【女生開箱|Hello Kitty手袋】適合上班時用,或放工後直接帶去派對。(朱加曦攝)

放得下iPad、返工可用

除了立體款式,還有Hello Kitty大頭版平面款式,以wirebag的製作技術,弄出眼睛、鼻子和蝴蝶結,看來略帶層次感,增添活力感覺。特別喜歡手柄的細緻感,以結實的圈形設計,配搭刻有品牌的金屬閃石圈,看來優雅大方,手挽後氣場加倍。手袋略帶透明,因此若有很多小型隨身物品,不妨先裝入淨色布袋,再擺入手袋。手袋亦能容納一部iPad,方便用來上班,而放工後則可直接帶去派對,非常方便。