男生看不懂的女生穿搭Top 5　碎花裙、豹紋不意外　第1名竟是它？

男女喜好大不同，對於穿搭的審美也是大相徑庭！



先前百萬Youtuber 77老大就曾號招網友票選「女生讓男生最迷戀、最討厭的穿著」，影片一出就吸引不少網友熱烈回應。就有網友在看到男生最喜歡的女生穿搭的第一名時，嚇得直呼：第一名是怎麼回事！

男生最看不懂的女生穿搭Top5，男女審美真的有差，但記得自己穿得開心最重要～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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男生看不懂的女生穿搭

第五名、網襪

男生看不懂的女生穿搭中檔選第五名的是「網襪」，就有網友認為這個穿搭「是烤肉網還是熱壓多士」。不過，77老大也分析關於穿網襪好不好看其實評價很兩極，有一些男生看到穿網襪的女生就超開心、很興奮。77老大表示依他個人感受，如果女生穿網襪會讓他很不自在，看也不是、不看也不是，讓人眼睛不知道要擺哪？

然而對於網襪上榜，有網友持不同意見「時代不同啦！審美也不同，網襪在我們那個年代真的很性感，而且穿網襪不會悶熱也不容易勾紗」

第四名、碎花洋裝

男生看不懂的女生穿搭拿下第四名的就是「碎花洋裝」，有男網友覺得看到碎花洋裝「好像看到我阿嬤家的床單」。對此，77老大表示，確實有不少女粉絲和他抱怨男友看不懂碎花風。對此，他想幫忙平反，77老大覺得碎花風其實超可愛，但要注意以下2點：剪裁俐落、收腰顯瘦，不然穿起來如果很臃腫就會顯老氣。

留言區有不少人討論碎花洋裝到底好不好看？網友寫到「碎花裙其實很考驗女生的氣質跟身型適合度，很容易變土」、「碎花其實搭合身皮衣很有味道，二極化差異的樣式，碰撞出另一種風格」」、「小碎花不是很好駕馭」、「我蠻喜歡小碎花的洋裝，如果顏色不錯的話可以呈現一種很典雅的感覺」。

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第三名、蓬蓬裙

有男網友覺得「女生穿蓬蓬裙有點硬要裝可愛的感覺，很像在幫窗簾商代言」。77老大也直言蓬蓬裙確實是男生比較難理解的風格，但是77老大個人覺得不會討厭很夢幻甜美，但重點是「不要太超過」，如果已經穿得全身蕾絲行為就不要太做作，不然真的讓人很受不了。

第二名、豹紋裝

雖然豹紋裝被票選為男生看不懂的女生穿搭第二名，但也有網友覺得豹紋裝很性感能激起原始的獸慾。77老大分析，豹紋花色確實每幾年就會又流行起來一次，但是喜歡豹紋與不喜歡豹紋的人真的很兩極。77老大列舉多位漂亮的女星也很熱愛豹紋，像是比莉姐、藤井莉娜、薔薔。不過，77老大自認豹紋、蛇皮、鱷魚皮這些紋路系列，他都覺得有點高調，這種女生都會讓他比較害怕一點。

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第一名、外搭透紗

有網友覺得穿外搭透紗「是想去摘蜂巢嗎？」許多女生覺得透紗仙氣十足，還能稍微防曬，又能再穿比較漏的時候遮一點肉肉。77老大揭露男生心聲，透紗對男生來說真的很難懂，既不能保暖、又不能擋風、還不能修飾線條，那穿它到底要幹嘛？不過77老大也說到，透紗造型感極強，如果駕馭的好時尚度瞬間提升。

留言區有女網友分享把透紗穿的很漂亮的做法「我會穿外搭透紗，而且是任何誰都不會覺得有穿透紗的方式。祕訣是內搭要選單純全白合身或不會太高調的小碎花，不管如何外搭的透紗和內搭色彩一定要相配，不管是配成撞色或配得協調。」

不過77老大也補充，自己穿得開心喜歡有自信才是最重要，大家眼光本就不同，無須過度在意別人怎麼想。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：碎花洋裝、蓬裙都上榜！男生看不懂的女生的8個穿搭，第一名超多人喜歡穿】