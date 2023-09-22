日系穿搭｜奶油色單品3大搭配技巧　層次堆疊慵懶感　長褲顯氣質

外出時刻總是希望能營造理想造型，透過服飾單品使整體氣質更提升，運用不同風格的衣服，詮釋不一樣的衣著表情。



像是想突顯休閒樣貌時，以丹寧或者球鞋來增添搭配印象，如果想為穿搭注入優雅氣息的話，不妨選擇今年相當熱門的「奶油色」，連結質感滿分的穿搭魅力，相信喜歡關注日本流行動態的大家，一定都有發現，近期日本女生在夏季，經常穿上奶油色單品來呈現時髦 Look，結合搭配巧思讓搭配更顯層次之外，同時流露出迷人的日系高級感！

想知道奶油色單品有哪些穿搭方式嗎？一起來看看以下推薦。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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初級搭配技巧

奶油色單品初級搭配技巧，選擇奶油色上衣混搭長褲，利用簡單色調混合便能點亮造型韻味，例如以澎袖設計的奶油色上衣加長褲，不僅能製造日系大人感之外，不繁複的穿搭方式，使整體看起來更顯時髦度。

入門搭配技巧

奶油色單品初級搭配技巧，選擇奶油色上衣混搭長褲，利用簡單色調混合便能點亮造型韻味，例如以澎袖設計的奶油色上衣加長褲，不僅能製造日系大人感之外，不繁複的穿搭方式，使整體看起來更顯時髦度。

同埸加映：野餐穿搭7大標配 純白、多巴胺服飾搭配草編單品 時尚又呃like（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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高級搭配技巧

喜歡層次搭配的大家，推薦選搭同色系單品來堆疊造型，全身以奶油色、白色、奶茶色等類似色混合，比如襯衫 + 白 TEE 或五分袖雪紡 + 長袖上衣，長穿搭注入和諧又兼具清爽感的時髦 Look ，鞋履同樣選擇相同色系的球鞋，立即帶來注目十足的穿搭焦點。

同埸加映：夏季日系穿搭必學！3款半截長裙無腦搭配 打造顯瘦修長視覺比例（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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今夏以奶油色單品呈現搭配巧思

以上介紹初級、入門、高級的奶油色搭配，大家最喜歡哪種風格呢？今夏一起以奶油色單品連結迷人日系高級質感。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】