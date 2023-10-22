微胖女生的4種NG穿搭：泡泡袖超顯壯、低腰褲凸顯豪華臀秒變55身

在炎炎夏天，每個人都期待以最時尚的方式展現自己，但對於微胖女生來說，如何選擇適合的夏日穿搭卻成為一個挑戰。



微胖女生經常面臨著對身材不夠自信的困擾，尤其再選錯衣服的話只會讓自己看起來大一號！

所以穿上能修飾身材的衣服非常重要，下面是4個微胖女生的夏日穿搭禁忌，來看看你有沒有穿錯衣服吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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窄/寬肩帶

微胖女生普遍肩寬、背厚和胸大，非常不適合又窄又寬的肩帶，因為肩帶很佔肌膚面積比例，如果穿上這類型的衣服，很容易顯得頭大脖子短。另外，肩帶的位置也很重要，建議選擇和胸寬對齊的細肩帶上衣，才能修飾肩頸的線條。

低腰褲/裙

低腰褲/裙對微胖女生而言，難搭配上衣、不顯身材，還非常凸顯下半身肥胖的缺點。如果想要顯瘦的話，可以試試看中腰、高腰的褲子，這兩種都可以把「馬鞍肉」和大腿全部藏起來喔！

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公主元素

凡是大泡泡袖上衣、澎澎裙都盡量不要，因為這類型的衣服本來就有蓬鬆效果，只適合稍微有一點肉和本身很瘦的人穿，否則微胖女生穿上它後會顯得非常胖。如果真的很喜歡公主風格的穿搭，可以選擇小泡泡袖加上A字版型的洋裝。

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寬鬆套裝

特別是上下同色系、同元素的套裝，會讓微胖女生看起來又矮又壯。若想要嘗試套裝的話，建議選擇版型修身的款式，才能讓身材比例更加分！

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