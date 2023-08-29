金屬風回歸！盤點5對銀色波鞋　NIKE老爹鞋　ASICS復刻跑鞋超百搭

近期金屬風回歸，不少鞋款也紛紛加入了金屬元素在其中，小編內心也知道，大家聽到金屬色系時，內心難免會有點退卻，想說......這樣子好搭配嗎？



我們也就整理了NIKE、ASICS、New Balance...的「銀色」球鞋盤點，現在一起來看看吧～

盤點5對百搭時髦銀色波鞋！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

NIKE Runtekk

NIKE在今年推出的全新鞋款 Runtekk，結合Y2K與老爹鞋的外型，銀色線條、微霧材質和網格的拼接，在復刻風格注入未來感，打造出細節滿滿的千禧復古味，小編實穿測試，確定好穿又好走！

NIKE WMNS AIR JORDAN 1 LOW SE

偏好休閒鞋款的話，NIKE的這雙 WMNS AIR JORDAN 1 LOW SE，先是以低調優雅的灰白配色為主軸，側身的Swoosh 勾勾改以銀灰色的刺繡呈現，多了一股高質感，鞋後跟還有指標性的Jordan 飛人圖騰！

同埸加映：春夏5對星塵灰波鞋推薦 IU同款NB超百搭 NIKE、ASICS潮人必搶！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

ASICS GEL-KAYANO 14

ASICS以經典 GEL-KAYANO 系列跑鞋復刻的GEL-KAYANO 14，奶油白網眼為基礎，搭配銀色與古銅金屬材質覆蓋，呈現出ASICS指標性的帥氣外型，開賣時還讓不少鞋控早上11點就衝門市排隊呢～

New Balance MR530TA

New Balance的這雙MR530TA，詮釋了 90 年代復古跑鞋風格的 MR530 系列，中底採用 ABZORB 緩震科技，銀色的色塊和網布結合，營造出一股迷人的復古運動感，配上復古奶油鞋底，意外有種可愛感！

同埸加映：春夏5對米白色波鞋 BLACKPINK同款adidas、NB雕花運動鞋手刀搶！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

HOGAN Midi H222

意大利品牌HOGAN的休閒鞋，向來以輕巧、舒適、好穿且符合人體工學為特點，在100%牛皮的材質、全白鞋身加上銀邊裝飾，鞋底本身還有5.5公分高的厚度，一穿馬上增高。

延伸閱讀：

百搭「灰色球鞋」盤點！韓妞瘋搶「PUMA小灰鞋」，NB老爹鞋好穿、耐走還能修腿型

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】