穿搭教學｜微胖女生必學 4種顯高顯瘦職場穿搭 打造幹練、高級感

穿搭教學｜相信對於早上上班急忙得隨意翻找服飾，連妝容也趕不及化的女生而言，精心挑選上班穿搭的確很費力，當要出席正式場合時，感覺怎樣打扮都不夠高級感，找遍衣櫃亦無合適心水服飾的話，不妨參考於時裝服飾行業多年的「Kan Kan」的分享吧！



常言道：「人靠衣裝」，穿搭風格能夠營造出一個大概的人設，而比起私下約會、休閑風格，職場穿搭更是考驗穿著配搭後能夠表達出與職位、場合相符合的風格，自己穿衣舒適度與時裝度上拿捏出平衡，同時亦讓人感覺到幹練、高級、可靠的「專業度」。

微胖女生 顯高顯瘦職場穿搭（YouTube@KanKanChannel）

職場穿搭3大重點 打造幹練高級感

想打造出合適的職場穿搭，「Kan Kan」指大家要先了解到自己合適的風格，可以以五官著手分析：若是五官較圓融，圓臉大眼晴的女生則適合親和系打扮，可以多入手暖色系單品。而面部線條較多，骨相明顯的女生則是冷漠系打扮，冷色調單品例如深藍色、黑色等，容易打造出個人氣場與成熟度。另外，兩者特徵均有，長相偏中性的話，西裝打扮則是最合適的單品。

除了單品配合，顏色上亦可以簡約、單色為主。另外大家亦要注意服裝質料，「Kan Kan」指硬挺、呈自然垂順感的材質，例如絲、棉氨布、雪紡及嫘縈等都具有良好質感。若果是職場新鮮人，預算不多的話，可以選擇不易起皺或具有微反光的混合材質，配合絲巾或配飾等細節混搭，這樣既可以方便打理同時穿搭不易顯得廉價。

上班職場穿搭分享 微胖女生亦能輕鬆藏肉！

掌握3大重點後，仍未能令你穿搭出合適的職場穿搭？不要緊，「Kan Kan」指正裝元素加上以下的秘訣，那怕身上有贅肉、微胖女生亦能輕鬆藏肉！

上班職場穿搭：1. 緊身打底+正裝穿搭

若果要出席正常場合，又擔心全正裝的打扮會顯得過份腫脹的話，不妨以貼身的打底上衣加以西裝外套及西褲，這樣既能夠保持正式，又可以有適當的露膚度，打造身形比例。

上班職場穿搭：1. 緊身打底+正裝穿搭（IG@anaiseleni、@veneti.a）

上班職場穿搭：2. 連身裙+西裝外套

若不喜歡過份正式，偏中性女強人的風格，不妨在選擇一條連身裙，再配以西裝外套，可甜可辣全靠鞋履配搭。

上班職場穿搭：2. 連身裙+西裝外套（IG@veneti.a）

上班職場穿搭：3. 休閑打扮+西裝外套

工作間忽發開會、與客户面談的時候最容易令人措手不及，其實休閑打扮與正裝正正可以配搭出「Smart Causal」風格，上衣、牛仔褲混搭西裝外套，打造一個親民又得體的造型，十分合適職場新鮮人及從事銷售業務的女生。

上班職場穿搭：3. 休閑打扮+西裝外套（IG@veneti.a）

上班職場穿搭：4. 正裝上身+休閑下身

全正裝打扮略顯單調？可以試著挑選有花紋或混色的恤衫，將衫袖外露些許，並配以與西裝褲略似，帶有垂感而不同材質的下身材質。