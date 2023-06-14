穿搭教學｜4穿搭小技巧改善平凡　記者分享1條絲巾快速提升造型感

怎麼提升穿搭？不會穿搭？追趕不住日新月異的潮流文化，對於今年的潮流：Y2K、薄紗上衣、草編等都無從入手？雖然潮流分支有許多，不過想變成懂得搭配、提升時尚度並不一定是穿著最新的潮流單品、使用複雜的疊穿技巧或者將所有品牌新品都穿上身。想要感覺時尚、點綴簡單造型，可以從服裝的材質上著手，有設計感、略帶變化的服飾會更具高級質感。



除了在服裝的材質上著手，不想大費周章將衣櫃清空、更換的話，亦可以從飾品上入手，戒指、頸鏈、頭飾都可以令造型變得更精緻、完整。若然喜歡顏色繽紛的飾品，可以使用絲巾或方巾，因為它們用途多多，堪稱最百搭的時尚單品！想將平凡變得有趣，不妨參考記者分享的4個穿搭小技巧：用上不同顏色、印花的絲巾去點綴造型。

絲巾、方巾用途多多，堪稱最百搭的時尚單品！（黃寶盈 攝）

穿搭技巧1. 絲巾作配飾

穿搭技巧：1. 絲巾作配飾（黃寶盈 攝）

絲巾都可以作為配飾？當然可以，除了披在肩上，其實軟柔的絲巾可以隨意揉搓以完成造型的。想將絲巾作配飾，大家可以挑選較大幅的絲巾，70cm以上的尺寸足夠長度，又不會過度厚重。這個方法不需30秒，手腳不靈敏的女生都可以輕鬆掌握好！大家可以先將絲巾對摺，成一個三角形後，緊握兩個對角，然後將絲巾披在肩上，記緊頸後要成一個三角形，然後再將兩個對角稍微揉搓、打結。

若果不會打結、擔心打結過於厚重的話，大家將絲巾披在肩上後，亦可以利用小戒指以助打結！將戒指套在絲巾的一端，然後將該絲巾再次套入戒指，打成一個活結，再將另一端的絲巾套入活結中，再向左右拉緊就會得到一個完美、柔和的「水手結」絲巾造型！

穿搭技巧2. 絲巾作頸飾

穿搭技巧：2.絲巾作頸飾（黃寶盈 攝）

除了將絲巾作配飾，絲巾亦可以作為貼頸項鏈（Chocker）之用。首先先將絲巾放平，然後提起對角打結，然後可以將對角打好結的絲巾套在手上，這樣會更輕易以作固定以及進行其他步驟。然後可以將餘下的絲巾重疊，像蛇型般左右扭動，大約重疊兩三次後，再向左右拉緊，再綁在頸上，一個花形的小頸飾就成形了。想再更加精緻的話，記緊拉後要調整一下，寬鬆度可以令花形更圓潤。

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穿搭技巧3. 絲巾作袋飾

穿搭技巧：3.絲巾作袋飾（黃寶盈 攝）

想突顯絲巾的顏色、印花的話，除了將絲巾放於身上，亦可以作為袋飾，將手袋變得更個人化、點綴造型。普遍的絲巾作袋飾，會是將絲巾綁在手袋上、綁在提袋位置，但若果你擁有網袋的話，不妨將絲巾變成內袋，更加突顯網袋造型！

先將絲巾以平放姿勢放進網袋，將絲巾的四邊角穿進最上方的網袋孔中，然後再向外拉，這個步驟記得要拉緊絲巾，不然內袋就會鬆鬆的！然後再四邊綁上套結，筆者小分享是可以將套結的尾端再次套進網袋孔，在原來的套結下方露出，這樣套結的尾巴才不會亂飛，整齊又美觀！

穿搭技巧4. 絲巾作皮帶

穿搭技巧：4.絲巾作皮帶（黃寶盈 攝）

你有否試過減肥後穿起褲子倍感輕鬆，但一繫上皮帶就像扎肉般一束束，並不美觀？又或是自己欠缺一條好看的皮帶？ 穿上皮帶後感覺束縛？其實將皮帶換上絲巾即可，將絲巾揉搓變幼些，再將絲巾圍著腰間，最後打結。這樣做別有一番風味，能夠束緊衣服同時又不會勒住肚子！