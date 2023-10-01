Valextra堪稱意大利Hermès！6大極簡手袋連趙露思、IVE Liz也大愛

有著「意大利Hermès」之稱的Valextra，成立於1937年，或許妞妞們對這個品牌有點陌生，但可能已經在不少韓劇和藝人的私服穿搭中看過！



妞編輯整理了Valextra的經典6手袋，一起來認識吧～

Valextra 6大極簡手袋推薦，容量大，好看又好裝～！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

Valextra默默成藝人欽點款

陸劇小花趙露思身為行走的種草機，被她揹過的手袋都會被網友們一一搜出來！先前在社群平台上發布的賞花穿搭中拿的就是Valextra家最具代表的Soft Bucket Micro Bag和Iside Crossbody Micro Bag系列！IVE成員Liz先前也出席了品牌的發表會，未來勢必會成為許多少女們注目的品牌～

Valextra手袋代表

1. Iside

Iside系列是Valextra最經典的手袋，也是IG上出鏡率很高的一款！以對稱的線條切割，是許多職場女性都喜歡的款式～手袋的皮革是由米蘭的設計師製作，用最簡單的手袋展現個人魅力，此外品牌很大的特色是色系選擇眾多，也有不同的花樣可挑選！

同場加映：Zara夏季手袋推薦Top 7 OL必備簡約Tote bag 雲朵包$259帶回家（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

2. Tric Trac

時髦妞妞們怎麼抵擋得了小包的誘惑呢！「麻雀雖小，五臟俱全」是對Tric Trac系列最好的描述！縱使生產地米蘭是一個繁忙的城市，設計師認為不應此就停止設計好看的手袋！它可以裝下小錢包、鑰匙、信用卡等，是一個在臨時拿外出購物就能隨手一拎的手袋！

3. NoLo

最能展現優雅的NoLo系列手袋採柔軟小牛皮製成，色系多達13種！容量更為寬敞，黃銅釦設計一眼就能認出的標誌，有大小兩種尺寸，可以依照個人需求做挑選，外型設計也十分簡約時尚又百搭～

同場加映：5大平價編織手袋推介 ZARA、小CK草編Tote Bag BEAMS水桶袋必入（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

4. Brera

如果想找一款永遠不會看膩的手袋，Brera是個不錯的選擇！設計靈感來自於位在塞納河畔的蒙馬特山丘，結合藝術的美感和工藝的實用，打造一款更溫和日常的手袋～（妞編輯最愛大容量包！）Brera是Valextra很自豪的設計，因為它能將平凡的穿搭增添精緻感！

5. Avietta Business

誰說上班不能隆重登場？Avietta Business專替職場人士打造專屬的伸展台，秉持著城市美學和細緻的工藝，可肩揹或斜揹的手袋絕對是出差通勤最實用的選擇！隔層的空間寬敞，能放下各種文件和平板！

6. Babila

精美小巧的波士頓Babila手袋是一款男女都可使用的款式，配色上從基礎的黑灰色調到繽紛的多巴胺色系都有，黑色烤漆的撞色設計在鮮豔的色彩中又更跳脫出來～配有金屬腳可以保護底座，休閒正式皆可搭配！

喜歡極簡手袋的妞妞們，也將Valextra列入清單中吧！

延伸閱讀：

6款「通勤精品包」推薦！DELVAUX毛氈水桶包、Valextra都會女子最愛

IU十五週年同款「霧藍增高厚底NB鞋」台灣開賣！NewBalance580四解鎖

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】