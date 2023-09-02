首飾｜Georg Jensen Mercy新系列　6款戒指、手環、耳環簡約百搭

以北歐極簡風格珠寶設計聞名的Georg Jensen（喬治傑生），常常會在美學本質與精緻細節中勾勒安靜不張揚的高級格調，多款著名的經典系列之中，又以旗下正當紅的「Mercy」最為代表性。



2023年新作再推出，皆以流暢的有機線條揉以18K黃金、純銀材質與單顆美鑽，延伸多款。而如果儂粉們正在尋找極簡、價格又平易近人的好珠寶，那麼喬治傑生的「Mercy」絕對值得大夥參考入手喔〜

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反映生活本質的珠寶

Georg Jensen多款的當代珠寶逸品，細膩的設計與深厚的藝術底蘊將雋永質感體現在生活中，以低調內斂的風格語彙演繹嶄新奢華，悄然呼應時下蔚為風潮的「Quiet Luxury」，為日常裝束亦或正裝造型堆疊自成一格的時尚風采。

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訴說時間與光影的流動變化

其中，緊扣簡約、精緻和現代感的 「Mercy」系列珠寶，則是出自當代頂尖設計師Jacqueline Rabun之手，其設計靈感汲取自「沙漏」，透過流沙在沙漏裡緩緩的流瀉沉積，細膩描繪出時間的流動性與人生的不可預測性，同時藉由獨特的開放式結構以及其名稱所蘊藏的「憐愛」寓意，訴說著在有限度的生命時間裡，以包容與珍惜之心，擁抱更大的幸福，成就圓滿人生。

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2023年新款設計更豐富

2023年「Mercy」珠寶系列新款，同樣挾帶著洗鍊的北歐藝術美學，重申時尚風格的獨有魅力，更揉以18K黃金、純銀材質與單顆美鑽穿梭在優雅高貴與隨性自然間的切換，悠然展現不拘一格的百變風情。吻合現今世代所推崇的「意識消費」，讓奢華不再是大鳴大放的滿身標籤或盲目跟風，而是在物件選購時回歸品質與實用性，讓時尚不單是體現在外表上，更是一種內在力量與精神態度的延伸。

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