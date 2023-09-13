與安普賢約會揹的手袋是這款！JISOO 5款DIOR新寵　化妝包超百搭

近期引爆討論的新聞絕對有 BLACKPINK 成員 JISOO 與韓國演員安普賢大方認愛的震撼彈！



這也是 BLACKPINK成員首位獲得官方承認的戀情，無論如何都祝福兩位啦～身為DIOR品牌代言人的JISOO連在被狗仔拍到約會時揹的包都是DIOR的！可說是非常敬業呢～順便來複習一下 JISOO 女神最近的5款DIOR愛包吧！

盤點JISOO最新5款DIOR手袋！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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DIOR TOUJOURS 手袋

瞬間成為社群洗版 IT BAG 的 Dior Toujours 手袋，想必將帶起下一波大包的風潮，包款於 2023 春夏時裝展首度現身，一登場就成為秀上的焦點，將品牌經典優雅的騰格紋圖案縫線，結合了柔軟又舒適的托特包型，自然不造作的設計更能融入日常穿搭，不得不說這款手袋男女揹一定都很好看！

DIOR CD SIGNATURE小型化妝包

Dior 在 2023 秋季發表這款各種場合都能駕馭的 CD Signature Vanity 化妝包，先前 JISOO 在機場時就被拍到拿著這款超可愛的化妝包，以黑色牛皮結合雋永輪廓線條，體現 Dior 一貫的優雅氣息，包款還配上可調整長度肩背帶，提供多種揹法～送女友手袋就選這絕對不出錯！

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DIOR C’EST DIOR 手袋

因為 JISOO 與安普賢戀情曝光又再刷一波討論的 DIOR 水桶包就是它！因為韓媒踢爆兩人正在戀愛中時曝光的照片，JISOO 正是揹著這新款水桶包，包身正面搶眼的 CD 標誌與存在感十足的金屬細節，在大家沉浸於這個新聞震撼彈之餘，還是忍不住想問「JISOO 揹的是哪款手袋？」真的是魅力無法擋～

DIOR BOOK TOTE

DIOR 托特包的熱門程度應該不用多說了吧！由品牌創意總監 Maria Grazia Chiuri 設計的款式，至今已成為品牌的經典包之一，超大容量與精湛的主題圖案刺繡，包身美的宛如一件藝術品，包身上還可以繡上自己的專屬名字，難怪 JISOO 愛不釋手！

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DIOR LADY D-JOY手袋

覺得經典款 LADY DIOR 過於正式？那不妨試試這款 DIOR LADY D-JOY 手袋，將原本方正的包型改為長形，營造出更隨興休閒的氛圍，更不用遷就場合或風格，附上鍊帶與皮革揹帶自由變換，瞬間能變換出多種揹法～實用度大大提升！

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