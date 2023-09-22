adidas官網限時劈價低至6折！10款adidas熱門商品 最平$23即入手

【adidas｜adidas商品推薦】adidas商品一直大受歡迎，不論是任何衣著風格的人都輕易配搭adidas的單品。現時由adidas官方網上商店進行折扣優惠，指定產品低至6折起，最平$23即可入手。有興趣的你們不妨留意以下推介，以及到adidas官網查看有關優惠詳情。



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此外，現時在adidas官方網上商店購物全店都是免運費，配送範圍目前限於香港和澳門地區。不過顧客需留意配送時間，工商區及非工商區，預計1至4個工作天送達；離島地區，預計3至5個工作天送達，而離島地區有個別派送服務。以下為大家精選了10款adidas抵買商品，可供參考。

adidas商品推薦1. 三間 CUSHIONED CREW 襪 折扣價 $23（原價$39）

購買方法：adidas官網

adidas運動襪種類相當多，這款襪結合柔軟的足感，配上全掌加厚緩震設計，提供包覆貼服的感覺，襪身加上標誌性三間展示 adidas 的風格，百搭易襯。

adidas商品推薦1. 三間 CUSHIONED CREW 襪 折扣價 $23（原價$39） (adidas 官網)

adidas商品推薦2. DAILY CAP 帽 折扣價 $76（原價$109）

購買方法：adidas官網

這款adidas CAP帽設有兩種顏色選擇（黑色、深藍色），以滿足個人的喜好和運動風格。無論是用於戶外運動、日常休閒還是時尚配飾，adidas CAP帽都是一種常見且受歡迎的選擇。

adidas商品推薦2. DAILY CAP 帽 折扣價 $76（原價$109） (adidas 官網)

adidas商品推薦3. ESSENTIALS 緊身褲 折扣價 HK$99 （原價$109）

購買方法：adidas官網

adidas Essentials系列提供各種基本款的運動服裝和休閒服裝，adidas Essentials緊身褲飾有對比色 adidas 標誌，採用彈性汗布物料，有效排走肌膚上的汗水，時刻時刻保持舒適。

adidas商品推薦3. ESSENTIALS 緊身褲 折扣價 HK$99 （原價$109）(adidas 官網)

adidas商品推薦4. CLUB 網球 T 恤 折扣價 HK$119 （原價$199）

購買方法：adidas官網

這款CLUB 網球 T 恤採用了AEROREADY 排汗物料能保持肌膚乾爽舒適，且於腋下附額外布料。無論做任何運動都讓肩部靈活自如，確保揮拍勁度十足。

adidas商品推薦4. CLUB 網球 T 恤 折扣價 HK$119 （原價$199） (adidas 官網)

adidas商品推薦5. DON'T REST ALPHASKIN BADGE OF SPORT 運動內衣 折扣價 HK$150 （原價$299）

購買方法：adidas官網

adidas提供各種類型的運動內衣，專為運動和活動時的舒適而設計。這款運動內衣提供中度承托，可拆除襯墊，面料透薄，背面帶來涼快感覺，適合各種運動，如跑步、健身、籃球等。

adidas商品推薦5. DON'T REST ALPHASKIN BADGE OF SPORT 運動內衣 折扣價 HK$150 （原價$299） (adidas 官網)

adidas商品推薦6. adidas 圖案 T 恤 折扣價 HK$160 （原價$229）

購買方法：adidas官網

這款 adidas 青少年 T 恤衫腳微曲，剛好覆蓋腰帶位置。以棉汗布製成，輕盈柔軟，配上時尚標誌設計，各種不同衣著風格的人士都適合。

adidas商品推薦6. adidas 圖案 T 恤 折扣價 HK$160 （原價$229） (adidas 官網)

adidas商品推薦7. HYPERGLAM 低強度支撐內衣 折扣價 HK$179 （原價$359）

購買方法：adidas官網

這款胸圍採用彈性物料，其賦予緊身承托，配上順滑交叉搭帶和縷空細節，有助提高運動表現和加快恢復。即時平時單獨穿著或配襯其他衣物，可塑造活力造型。

adidas商品推薦7. HYPERGLAM 低強度支撐內衣 折扣價 HK$179 （原價$359） (adidas 官網)

adidas商品推薦8. DURAMO SL 2.0 跑鞋 折扣價 HK$391 （原價$559）

購買方法：adidas官網

這款adidas運動鞋採用了網布鞋及輕量避震材質則能包覆雙腳，提供舒適靈活腳感及抓地力，在日常中簡簡單單配搭一條摺腳牛仔褲即可。

adidas商品推薦8. DURAMO SL 2.0 跑鞋 折扣價 HK$391 （原價$559） (adidas 官網)

adidas商品推薦9. GRAND COURT TD LIFESTYLE 休閒運動鞋 折扣價 HK$491 （原價$599）

購買方法：adidas官網

這款運動鞋通常採用合成革或皮革製成，具有耐用性和時尚感，其設計簡潔，帶有adidas的品牌標誌和細節，如三條紋和Logo。鞋身上可三條紋增添個性和時尚感。

adidas商品推薦9. GRAND COURT TD LIFESTYLE 休閒運動鞋 折扣價 HK$491 （原價$599） (adidas 官網)

adidas商品推薦10. EQ21 跑鞋 折扣價 HK$489 （原價$699）

購買方法：adidas官網

EQ21 跑鞋採用了透氣鞋身仍可讓雙腳保持清爽。具輕盈緩衝技術，由起步到腳踭落地，每步都可盡享舒適回彈。