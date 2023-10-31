大掃除前必睇最完整衣櫃收納攻略 9大有效斷捨離技巧打造極簡房間

換季收納/斷捨離｜相信不少女生都會趁着轉季時間，來一場房間斷捨離，狠狠地執整衣櫃的衣物和配件。不過一到斷捨離的時候，就會認為這件衣物有紀念價值，那件衣物又是值得收藏，最終都是還原基本步，衣物越積越多。想有效篩選衣服，真正斷捨離的話，不妨參考收納達人lifemagichk衣櫃整理全攻略，打造極簡風格的房間！



距離2024年還有大約兩個月，執拾房間永遠是每年To-Do List 排行榜的頭三位。趁着年尾轉季時間，大家購入冬季衣物的時候，可以順道來一次大掃除，以新形象迎接全新一年。收納達人lifemagichk 近日分享最完整衣櫃整理全攻略，親授揀選衣架類別、衣服摺疊法、篩選衣物方法等小技巧，十分適合正準備收拾房間的你！

不同類別的衣物，其實都有所對應的摺疊法。(www.freepik.com)

技巧1｜衣櫥整理

在轉換春夏及秋冬衣物時，建議衣服可以按照種類、顏色去排序；將經常穿着的衣物放在易拿位置，而衣櫃保持保則八成滿。

技巧2｜直立式收納

想善用衣櫃空間的話，衣服不要橫疊，除了防止衣物出現摺痕之外，亦方便一目了然地尋找衣服。

技巧3｜膠囊衣櫥

如果衣物收納空間比較窄小，建議先確認自己的穿衣風格、職業穿搭需要、身形比例等因素，再去入手衣服。既節省金錢，重點購入真正需要的衣服，亦易於打理。

技巧4｜基礎襯衫方案

若果無從入手揀選衣服的話，可以入手基本顏色及採用基礎穿搭方法，如一深一淺、低飽和度色：黑、白、灰、裸色調便是永不退流行之選。

技巧5｜善用衣架類別

市面上有不同款式的衣架選擇，半圓衣架適合掛上T恤、背心等；木製衣架適合掛上外套、大衣等；一字衣架適合用於大衣、領口較大的衣物；夾子衣架則可用於下身衣物的收納。

技巧6｜篩選衣物

一般而言，篩選衣物時可以先將所有衣服從衣櫃取出，再全部攤開逐件睇，最後剔走不需要的衣服，如已發黃、過於殘舊、尺寸不合適、鬆垮有漬的內衣和襪子、已起毛球及材質不舒服的衣物等。

技巧7｜自我提問

Lifemagichk 引用來自《這樣開始也不錯，擺脫東西的一年》中的語錄，建議大家在篩選衣物時向自己作出以下提問。

1）現在你想穿它嗎？

2）穿着自在嗎？

3）你一連穿它有5次嗎？

4）你有多少同款衣服？

5）能否配搭3套以上衣服？

6）是否殘舊得很明顯？

7）是否要修改才能穿？

8）是回憶還是使用中的衣物？

技巧8 ｜衣物摺疊法

對於不同款式的衣物，其實也有相應的摺疊法，才能更妥善地善用空間之餘，亦能更好地保存衣物。

恤衫

先扣好鈕扣，背面向上，將衣袖向內放，由下而上摺起來。

上衣

兩側向內摺，對摺成長條型，先摺至衣服2/3位置，在按一半對摺即可。

長褲/短褲

先將褲子打直對摺，把突出來的三角位置摺起，再對摺幾次即成。

半截裙

先向內摺，再對摺成半長方形，再對摺成長條形，再向下對摺即可。

內褲

臀部一面向上摺，左右對摺之後向上捲即可。

襪子

一般來說，先將襪子分兩節或三節，對摺後向上捲即可。這個方法適用於船襪、短襪及長襪。

Bra Top

下擺向內摺，左右對摺之後向上摺兩下即可。

技巧9｜內衣/睡衣收納

打開櫃桶後，內衣可以放在左邊並按深色至淺色排列，襪子放在中間並排列放好，睡衣放在右邊，以包形摺衣法排列。

(圖片及資料獲lifemagichk授權轉載。)