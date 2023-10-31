ROLEX、Hermès、Cartier　精選10大藝術感手錶　設計工藝巧奪天工

對Rolex（勞力士）、Hermès（愛馬仕）、Piaget（伯爵）…等若干腕錶世家而言，錶不只是錶，也不僅僅只是讀時的實用工具罷，猶如帶在手腕上的珍貴藝術品。



這些充滿無盡想像及創造力的腕錶傑作，讓我們對於時光、時間有了更漫妙的藝術想像。

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1. Hermès

真是太喜歡Hermès（愛馬仕）「玩工藝」了！每次推出的新款腕錶中，也總會期待它們這次又要怎麼將流傳百年的技藝給玩出當代創意、玩出讓常人想像不到的表現手法？而在最近一次釋出的工藝腕錶，則是將絲巾藝術家Dimitri Rybaltchenko於2014年所設計的「絲巾圖案」，與「普普藝術」、「巴黎的世界」這三者不同的元素，在鐘錶工匠們的巧手下，以極為細膩手法予以融為一體。「Slim d' Hermès Minuit au Faubourg 」工藝腕錶上的每個面盤都是獨一無二，皆為完全手工打造：巴黎的場景以手工微縮彩繪而成，其多層次的顏料堆疊，尤其是較厚的「Super-LumiNova ®（夜光塗料）」部分，則又賦予錶盤一種略帶顆粒感的紋理質地，就好比帆布般，相當有趣。究竟要如何將藝術融入時計腕錶？深信愛馬仕給了一個最完美的答案。

2. Piaget

縱觀現今各大珠寶及腕錶品牌，來自瑞士代表的Piaget（伯爵），是業界少數能將腕錶及珠寶兩大領域平衡發展出眾的精品之一。在今年的「Watches & Wonders Geneva 2023」（鐘錶與奇蹟）錶展，倒也推出了3款飾有精緻人手雕刻紋理的金質手鐲腕錶，不少於百來小時的製作過程，絕對是專注力的極限挑戰！

製錶的金工大師們，巧妙利用鋒利的雕刻針，在金質扣環上進行大量雕琢的「宮廷式裝飾」；其該工藝也早就是伯爵一眼識別的標誌性風格，也因其每一道皆為人手刻劃，最終的製成品往往也有著不對稱的美感。諸如此類的原創工藝回溯，向過去約莫1960至80年代那極具開創性的「21世紀」系列及伯爵繼往開來的金質工藝致敬。

3. Vacheron Constantin

或許相較於普遍大眾常見及耳聞的腕錶品牌，來自瑞士日內瓦的Vacheron Constantin（江詩丹頓）較不那麼廣為人知，但正因如此，江詩丹頓在整個製錶產業或品牌定位，對編輯來說反倒有點神祕感，而且更加高貴，就像是金字塔頂端般，珍稀且獨一無二。若戴的是江詩丹頓，有在研究的懂錶之人，都會為此讚嘆而留下深刻印象。在企業發展近268年以來，身為頂尖製表達人的江詩丹頓，更是不斷在業界創下高標及里程碑紀錄，承先啟後地，持續創造、驚艷業界的高難度工藝技術，以保江詩丹頓的崇高地位。

本次要為讀者們介紹的，亦為江詩丹頓最經典、著名的設計系列之一「Égérie」，此系列推出時間為2020年，以年資來說，相較新興，但卻也是最具女性特質及魅力的設計系列，素以手工的高級訂製時裝為靈感來源，將同是講究高級鐘錶藝術的技術及工藝，予以精妙交融。旗下最新款「Creative Edition」，便是將腕錶創意的想法融於精美的「Burano Lace（布拉諾蕾絲）」，特別透過江詩丹頓267年來世代傳承的四項藝術工藝：「織錦、手工雕刻」、「琺瑯彩繪」及「珠寶鑲嵌工藝」相互貫穿之，演繹高級製錶之美。

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4. Rolex

綜觀這一次Rolex（勞力士）全系列錶款新作，除了有「Daytona（迪通拿）」的60週年鉑金版外，最讓人眼睛為之一亮的，絕對莫屬錶盤飾有多彩氣泡「Oyster Perpetual（蠔式恒動型）」及彩色拼圖「Day-Date 36（星期日曆型）」的這兩款腕錶，尤其「Day-Date 36」於機關上的創意，更是別出心裁，品牌特定將原本作為顯示星期的12點鐘位置弧形窗，轉而展示一系列，如：「Happy（開心）」、「Eternity（永恆）」、「Love（愛）」…等鼓舞人心的英文詞彙；更在3點鐘方向的視窗位置，設置如：手機Emoji、大貓熊、生日蛋糕、撲克牌…等多達31種可愛的專屬表情圖騰，以呼應上述詞彙。當配戴者心情不好時就轉一下錶冠、看一下、療癒一下，為自己加油打氣。上述這兩款，當下乍看或許會覺得好不印象中的勞力士啊〜但別懷疑，就是！只能說...勞力士可愛起來，也是凡人無法擋呢～

5. Jaeger-LeCoultre

「Reverso（翻轉）」腕錶系列，可以說是Jaeger-LeCoultre（積家）整個鐘錶史上最具Timeless Style特質的經典！來到今年，積家錶同樣再為這經典的標誌系列，重磅推出新款。正如同品名中有個「色彩」一字－「Reverso One Precious Colours」，在錶面裝飾上，工匠們重複使用平行直線和規整方正的圖案構成人字紋和之字形，並搭配藍色系及綠色系的金屬光澤色塊加以襯托。從琺瑯工藝開始，整個流程必須精準無誤，既需要完全掌握每一項工藝，不同技藝之間亦要完美協調，方能呈現出充滿活力、深邃而靈動的視覺效果。單單一只「長方形錶」，積家卻可以在這如此微縮、有限的空間中，打造出諸多面貌截然不同的延續款式，堪稱名副其實的行動藝術品。

6. Van Cleef & Arpels

擁有百年以上深厚歷史的世家Van Cleef & Arpels（梵克雅寶），當中，最廣為人知的珠寶及腕錶作品，除了有融入世家信念及植物花語的「Alhambra」幸運四葉草系列外，再來莫屬源於創辦人對於芭蕾舞劇的熱愛，進而創造出一系列擁有豐富靈動設計的「芭蕾舞者」與「仙子」這兩大意象作品了！1940年代初，以路易‧雅寶（Louis Arpels）對芭蕾舞的熱愛為靈感的首款芭蕾舞胸針問世後，活靈活現的芭蕾女伶的描摹工藝，旋即成為世家的經典設計。

在本次「鐘錶與奇蹟」錶展上，則推出了全新粉紅色款的「Lady Féerie」腕錶，並以詩意複雜功能再次演繹芭蕾仙子的絕色美態：白雲鍍上白色珍珠母貝的虹彩，端坐在雲上的芭蕾仙子身披粉紅色藍寶石和鑽石羽衣；剔透的粉紅色彩繪玻璃琺瑯及不透明的粉紅色琺瑯釉彩，則為仙子的翅膀交織出朦朧漸變的色彩。如夢似幻的「錶現」場景中，芭蕾仙子輕揮魔杖，伴隨著柔和的晚霞，細訴著時間藝術的流轉。

7. Chanel

香奈兒女士誕生於8月19日，星座是「獅子座」。除了是力量和權威的象徵，也是帶給她幸運和守護的標誌。在這次最新的「Interstellar（星際）」大主題之下，其中一系列便是以強調手工製作的數款「Mademoiselle Privé Lion」工藝腕錶為主，將「獅首」結合上香奈兒服裝上最重要的鈕扣裝飾為靈感，讓每款腕錶皆由技藝純熟的雕刻工匠以K金型塑而成。透過手工製作勾勒獅子最細微的表情細節，爾後再於香奈兒製錶工坊內進行最後的鑄造、拋光、修飾，展現出栩栩如生的生動魅力。

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8. Cartier

在每年的年度高級腕錶新款發佈中，Cartier（卡地亞）為了向過往經典設計致敬，均會特別在「Cartier Privé」系列中呈現限量發售的錶款，此舉，如今也已到了第7年，今次則著重在堪稱卡地亞和製錶史上的典範傑作－「Tank（坦克）」系列。品牌這次特別推出了以幾何切割寶石所構築而成的頂級珠寶腕錶款式，在造型與裝飾圖案上，刻意營造出對稱或不對稱效果，並充分運用極具視覺張力的鮮明色彩對比來更加凸顯該系列予人的簡約美感。透過經典時計精髓與現代珠寶美學風格的巧妙結合，再一次帶出「坦克錶」系列發展百年以來持續蛻變的獨特個性。

9. Bvlagri

義大利百年品牌Bvlgari（寶格麗）於今年初由母集團LVMH 舉行鐘錶週期間所發表的全新亮點珠寶錶款－「Divas' Dream Mosaica」，光由這一面鑲滿鑽石及粉紅剛玉錶盤的圖騰來看，顯見本季創作靈感，是再次向古羅馬遺跡標的－「卡拉卡拉浴場」致敬。融入浴場上的扇形馬賽克地磚圓弧弧線，柔美、襯膚的玫瑰金版本採用的是淡粉至洋紅色的粉紅剛玉，以深至淺的漸層色調，營造出彷如晚霞天色的細緻變化，再搭飾上相似色調的亮面鱷魚皮錶帶…迷人的寶石、鮮豔的色彩，以及精湛的珠寶工藝，「Divas' Dream Mosaica」可謂是一只充滿活力的耀眼傑作。

10. Chopard

天馬行空的源源創意加上巧妙鑲嵌工藝，讓Chopard（蕭邦）每一年都可以塑造出立體且充滿趣味的經典「動物及昆蟲世界」系列。在今年的「Red Carpet（紅毯）」系列中，當然也不例外出現。從奔跑在大草原的羚羊、振翅紛飛的蝴蝶、尊貴有神祕感的蛇，再到五彩繽紛的鸚鵡、動畫《獅子王》中的可愛辛巴、海龜…等，每一件動物世界系列的新款珠寶及腕錶作品，背後總有著一段美妙、有趣的靈感故事，深度立體又層次分別。充分展現出創意總監Caroline Scheufele（卡羅琳・舍費爾）眼中生動有趣的世界，並向地球的動物們，以藝術的力量表達對牠們的最高敬意。

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