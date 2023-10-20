G-SHOCK打造粉紅絲帶農家橡樹慈善手錶　響應國際乳癌防治關懷月

CASIO 卡西歐G-SHOCK對於公益議題也很關心，過去他們曾與環保團體合作，創作特殊主題手錶，最近品牌則是與乳癌防治基金會攜手，同步打造兩款以象徵乳癌防治的粉紅絲帶為靈感的農家橡樹手錶，型號分別是GA-2100P-1A與GMA-S2100P-4A，兩款錶剛好可以組成對錶，讓愛錶人士可以和另一半一起戴出潮味並展現對公共議題的關心。



乳癌防治基金會董事長張金堅表示：「乳癌是台灣女性癌症發生率第1位及死亡率第3位，目前針對45～69歲的高風險女性族群，每兩年有一次免費的乳房攝影檢查機會，建議民眾定期接受篩檢，才能早期發現、早期治療。」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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由於每年10月是「國際乳癌防治關懷月」，所以G-SHOCK趁這個時機發表以農家橡樹為基礎的粉紅絲帶對錶，除了替手錶挹注嶄新創意與吸睛元素之外，也還能藉由手錶收益向乳癌防治基金會捐出善款，共同為慈善目的盡一份心力。

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G-SHOCK奠基於GA-2100和它的縮小版GMA-S2100系列催生粉紅絲帶對錶，其中GA-2100P-1A以All Black全黑設計示人，並在局部指針與刻度上點綴桃紅色呼應主題，另一款GMA-S2100P-4A本身就偏向女錶的設定，所以品牌乾脆直接用桃紅色做為手錶主色調，同時在按把和錶帶扣環等處採用金屬零件以提升整體質感，另外手錶的液晶螢幕部分則是紅底白字，閃亮的芭比風讓人第一眼印象超深刻。

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兩款手錶的風格一個低調、一個搶眼，不過功能性方面倒是維持G-SHOCK向來強調的高機能感，例如防水性能都有200米、具備雙LED燈超亮照明、萬年曆、計時碼錶、鬧鈴等各種功能，日常佩戴能夠完美勝任。兩款錶雖然可以視為對錶，不過G-SHOCK並沒有硬性規定成套出售，消費者還是可以單只單只購買，不論是自己戴、送人戴，或是跟人一起戴著放閃都行，最後還有個驚喜就是手錶錶盒也有呼應粉紅絲帶的設計，其外觀呈現黑與桃紅色組合，別具一股潮流時尚況味，一拿到心情想必也會很好。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK響應「國際乳癌防治關懷月」打造粉紅絲帶農家橡樹對錶】