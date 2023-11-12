Uniqlo x JW Anderson新聯名　藍色恤衫、混色針織衫、托特包必搶

日本快時尚龍頭Uniqlo面對秋冬換季，完全沒有要放過大家的荷包，從「Uniqlo: C」打先鋒，再來「U」系列、日本品牌White Mountaineering、法國國民品牌......讓消費者下半年有超多好貨可挑選，這一季再度攜手Loewe創意總監JW Anderson，每一件都大大寫著「斷貨款」！



Loewe創意總監再出招

說到時尚圈穩定輸出的大忙人，Jonathan Anderson絕對榜上有名！除了要掌管Loewe與個人品牌JW Anderson的設計走向，還有每一季引頸盼望的Uniqlo x JW Anderson，而這位時裝設計師的腦筋轉速之快，面對不同取向的消費者給予不同的idea，從2017年首次與Uniqlo聯名，每一季都端出時髦又實穿的單品！

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英倫學院風

在過去合作的兩季聯名系列中，JW Anderson一直在探索英國傳統文化，也讓服裝系列中帶有濃厚的英倫學院感，而此季更著重在「英國旅行」的靈感，所以可以看見動物圖騰的針織衫、可愛蝸牛襪子，有著徽章設計的天藍色的牛津襯衫、寶藍色的針織洋裝等，也就不難明白為何這個設計師聯名能夠續訂了7年！

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配件將秒殺

從今年開始，Uniqlo每每推出配件類單品，都會在網路上掀起一波討論風潮！從目前釋出的聯名形象照、穿搭照中，已看到一款米白與棕色搭配的托特包款，想必一開賣就會全數售罄，再者可愛長襪也是每一次必須入手的單品，讓人少女情懷大發作！

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開賣時間來了！

這次的聯名系列已在11/3（五）上市開賣！全系列的商品都會在官網做販售，若是想要親身試穿的話可以到各大門市。

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