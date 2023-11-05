PRADA 6個韓星同款手袋　Somi腋下包、Sana提花織布迷你袋顯氣質

會揹Prada包包的女生特別有吸引力！喜歡時尚電影《穿PRADA的惡魔》的姐妹多少對這個品牌會有點憧憬吧！



韓國演藝圈又有哪些藝人受到Prada的青睞呢？小編來這就來解析～

6個韓星同款手袋，這些揹著Prada的韓星都是天使吧～～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Prada Arqué 皮革肩背袋

同樣來自日本的Sana和Rei揹的都是這款Prada Arqué 新月包！白色款式推薦給甜美卻帶點個性的女生，圓潤的外型加上扁身的空間充滿現代感，預計會成為今年下半年度最受矚目的腋下包～

2. Prada Moon軟墊納帕軟皮手袋

Sana和演員安昭熙的Prada Moon軟墊納帕軟皮手袋在溫柔之間又多了一分幹練氣質，外型柔軟簡約，表面是帶有點漆皮的感覺！以同色的Prada三角標誌作為中心點，左右對稱的縫線更加立體，安昭熙的柚子黃色搭配暗色系穿搭，視覺效果馬上加分不少～

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3. Prada Soft軟墊納帕軟皮迷你手袋

Prada也跟上了這波納帕軟皮材質的風潮，推出這款以基本包型基礎的Prada Soft軟墊納帕軟皮迷你手袋，內裡附有薄墊和金屬標誌，相較於全皮革的款式更加休閒感，Karina的短T配短裙的穿出日常風，Somi襯衫加針織外套疊穿搭配出小女人的感覺！

4. Prada 小號拉菲草手提袋

夏天就是專屬編織包的季節！ 各大品牌紛紛推出編織包，Prada這款拉菲草手提包柔軟卻很厚實，正面的Prada字樣以刺繡方式呈現，側面有做一個小搪瓷金屬三角形標誌是包包的小亮點，是一款不會侷限穿搭風格的包包～

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5. Prada Symbole提花織布迷你手袋

Sana這組照片簡直可以封神！把Prada詮釋得如此純慾感也是小編喜歡Sana的原因（>///<）～三角標誌的設計起源於Mario Prada 創作的皮箱初次問世，利用幾何圖形的對比色增加空間感，每一季都會更換不同的配色，漸漸成為品牌的主力款式之一！

6. 小號Prada Galleria Saffiano皮革手袋

通勤族姐妹們也會喜歡的Prada Galleria Saffiano，光看這個空間配置就很令人心動！選用的Saffiano皮革表面帶有十字紋路，用蠟潤飾過後具有輕微防水效果，也更便於清潔！Somi選擇最基礎白色最簡單卻也最好搭配，上班可以肩揹，下了班的約會就可以改用手拿營造輕盈感～

Prada今年秋冬帶著眾多充滿女性魅力的單品回歸，大膽的用色設計加上明星的加持，也使它成為受姐妹們歡迎的品牌！

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