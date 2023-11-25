GU｜早晚溫差大怎樣穿？針織外套4大穿搭公式　長裙修飾肥臀一絕

毛絨絨、軟呼呼的針織衫，在秋冬之際，就是可以能夠帶給大家超級幸福的療癒感!



不知道該怎麼搭配的你，GU這回也就邀請到台灣「新生代潛力女演員」何思靜親自示範「針織外套」的4種搭配，利用多種層次混搭法，不分身型都能輕鬆駕馭！

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針織外套X長褲

在日常的牛仔褲穿搭中，多加一件針織外套吧！何思靜套上GU的條紋款圓領針織開襟外套，用短版坦克背心打底後，再搭上一件牛津短版襯衫，下身則是那件永遠修身的牛仔褲，馬上掌握多層次穿搭的要領！又或是在GU「柔軟寬鬆開襟外套」下，以素色高領上衣配高腰毛呢喇叭褲，氣質又知性。

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針織外套X長裙

除了搭配長褲外，何思靜也示範條紋款圓領針織開襟外套的另外一種造型，長版襯衫搭配長裙後再加上針織外套，搭配休閒鞋，輕鬆展現秋天出遊造型！也可以是格紋襯衫搭配素色黑長裙後，外加柔軟寬鬆開襟外套，鞋款則是白襪與帆布鞋，長版的針織外套恰能修飾臀部，遮肉顯瘦，梨型女孩可以安心穿上！

針織外套X連身裙

單穿洋裝難免會有點「簡單」，這時候～就加上針織外套吧！何思靜在矢車菊藍的羅紋洋裝加上雪白針織外套，她還內搭了荷葉邊小高領，打造出少女感十足的甜美look。春夏愛穿的襯衫裙不用收起來～GU示範，在深藍色的襯衫裙上方，加上雙口袋針織開襟外套，柔軟且休閒感十足的針織單品也能輕鬆變化出輕奢的精品質感！

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針織外套X工裝

春夏大勢的工裝穿搭，在初秋之際，當然也能繼續穿囉！何思靜穿上帽T和工裝褲後，特別選擇了浪漫的薰衣草紫色針織外套，溫柔和個性的組合，讓整體造型更加有質感！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】