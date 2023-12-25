聖誕節2023｜5款聖誕節編髮提案：打造全身聖誕造型 滿滿節日氣氛

【聖誕節2023/聖誕節髮型/髮型教學】聖誕佳節當然要與閨密好友、另一半相約共聚，想拍出獨特又吸睛的打卡照，除了要準備好節日服飾、手袋，妝容髮型亦不可少！不想再千篇一律，束個馬尾戴上聖誕頭飾的話，不妨參考以下5大髮型，以心思細節打造焦點！



聖誕節髮型推薦：1. 貓耳蝴蝶結髮型

聖誕節充斥著絲帶、蝴蝶結等元素，想將自己打造成行走小禮物、髮量少、貼頭皮的女生就可以參考這個！

聖誕節髮型推薦：1. 貓耳蝴蝶結髮型（微博＠盧書欣 Esther）

首先利用捲髮器，將整頭都夾成微曲的波浪捲。再將頭髮分成兩邊，先取出其中一小撮，先向後捲曲再向前推，形成一個小山坡，再利用髮夾固定。然後拿取一邊的頭髮，向後方拉，再利用手指頂高頭髮，然後利用髮夾固定。最後，以髮夾從下向上的方向固定突出的頭髮，慢慢拉髮頭髮，就可以得到一個可愛的貓耳！想再加強效果，可以在貓耳的後方加入一個大蝴蝶結髮飾，整個感覺可愛又優雅。

聖誕節髮型推薦：2. 盤髮造型

冬日時分，為了保暖總是穿得厚腫？不想打亂髮型、想營造露膚度，打造小臉效果的話，盤髮會是不錯的選擇！

聖誕節髮型推薦：2. 盤髮造型（RED＠星月時尚编髮）

首先將頭髮分為上下部分，然後左右分4段，再各自綁成麻花辮。然後將上部分的頭髮圈成一個丸子，再以髮夾固定。下端頭髮再交疊並以髮夾固定，最後加上聖誕髮飾或顏色耀眼的夾子。

聖誕節髮型推薦：2. 盤髮造型（RED＠星月時尚编髮）

聖誕節髮型推薦：3. 絲帶髮型

這個髮型十分合適下班後衝忙地趕往派對約會，又或者不太懂得編髮的手殘女生！只需要束起一個馬尾，然後在馬尾處加入絲帶，轉圈固定並以三手辮的方法，將絲帶捲進髮型，最後在尾端綁上一個小蝴蝶結收尾。

聖誕節髮型推薦：3. 絲帶髮型 (beauty.hotpepper)

聖誕節髮型推薦：4. 聖誕樹髮型

聖誕節髮型推薦：4. 聖誕樹髮型 (RED@Goody)

首先將頭髮分為兩邊，再以髮帶束起每小段頭髮，先將上面的頭髮疊與下邊的頭髮，再疊同再下方的頭髮，重複步驟直至全部頭髮紮起，再用幼身橡膠筋紮起。想再加強節日感覺的話，輕輕拉鬆每節頭髮，夾上聖誕髮夾或小擺設，造出輕盈感。

聖誕節髮型推薦：4. 聖誕樹髮型 (RED@Goody)

聖誕節髮型推薦：5. 聖誕鹿髮型

聖誕節髮型推薦：5. 聖誕鹿髮型（RED＠迪迪噠迪）

先將整個頭髮分為兩部分，夾起耳後頭髮作為備用，然後再將耳前頭髮分為兩部分：大與小捆，再以此綁二手辮。綁好二手辮後，再拿取一小撮頭髮，綁一個小馬尾並在相隔四指的位置綁上髮圈。然後利用小馬尾與髮圈的相隔，中間作一個空間並向前捲，捲4圈再以髮夾固定，這樣就得到一個可愛的小鹿造型！