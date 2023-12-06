嚴選5款焦糖色精品手袋　Gucci Bamboo經典保值　Celine百搭實用

隨著秋意來襲，終於可以在穿搭上做出一些變化。除了將囤放已久的風衣外套拿出來，也是時候為秋冬添購新手袋。



撇開最安全的黑色手袋不說，最適合秋冬的絕對是相對亮眼卻沈穩的「焦糖棕」色系包包，百搭程度絲毫沒在輸！這篇帶你盤點5款經典不敗「焦糖棕」精品包，都是內行人都在揹的包包！

嚴選5款焦糖棕精品手袋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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YSL LE 5 À 7滑面皮革手袋

簡約低調的Hobo包型，正面飾以品牌金屬Logo，整體輪廓乾淨俐落，搭配焦糖棕色調完全將秋天氛圍感拉滿。包身看似小巧卻具寬敞空間，內部還設有拉鍊口袋可放置貴重物品，肩背帶也可隨意調節至舒適的長度，簡單搭配風衣或大衣，瞬間充滿高級時髦感！

Celine Teen Triomphe手袋

經典的豆腐包型結合Celine標誌性「凱旋門」復古元素，棕色皮革搭配白色邊緣縫線，展現出品牌細緻精湛的工藝。包型輪廓立體，皮革觸感卻相當柔軟，內有三個隔層，收納起來更加方便。Teen尺寸也很適合小個子，揹在身上完美詮釋出復古文藝氣息，也讓整體造型更上一層樓！

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Bottega Veneta Mini Jodie

簡約圓潤又小巧的包身輪廓，搭配品牌經典的編織元素，手柄上的紐結也成為整體設計中的一亮點，做到百搭的同時也完全不會單調。柔軟小羊皮與焦糖棕配色的結合，瞬間將慵懶隨性詮釋得淋漓盡致。不論是搭配西裝外套還是洋裝，都能營造出毫不費力的秋冬氛圍！

Gucci Bamboo 1947小型手挽袋

Gucci超經典的竹節包，利用輕巧耐用的竹節做為握柄的材質，充分體現出品牌標誌性風格和精湛工藝。半圓的包型充滿復古韻味，整體透出低調又高級的氛圍，搭配附上的肩帶設計，多種揹法可運用在日常搭配中！

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Loewe Small Hammock Bag

鬼才設計師Jonathan Anderson以吊床為靈感，推出外型相似的Hammock包款。包包側面是柔軟的皮革，呈圓弧垂墜外型，也可輕鬆改變形狀，外型靈活多變也符合人體工學，揹在身上把法式慵懶感詮釋到底。大容量也適合職場女性上班使用，增加便利性同時為職場穿搭增添質感！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】