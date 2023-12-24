5對爆紅銀色波鞋　ASICS 30週年紀念跑鞋　鬼塚虎MEXICO 66最經典

搭奶油白明亮優雅、搭黑色個性俐落、搭粉嫩色又甜又酷，或是大膽一點加入漆皮或金屬光單品2倍放閃，馬上打造出時尚圈正夯的「科幻未來風格」！



這幾季最大勢的「銀色球鞋」，早就篡位小白鞋、奶茶鞋成為時髦女生們的新歡，成為新一代百搭神鞋，「開過光的灰色」幫所有造型增添高級感，快手刀入手以下小銀鞋跟上～

5對爆紅銀色波鞋推薦，超百搭、科技感拉滿！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023年爆紅銀色球鞋推薦

1. New Balance

New Balance 530

復古跑鞋輪廓＋現代感設計兼具的New Balance 530，經典不敗的鞋型，新一季一定要收「金屬銀色」的最時髦配色！內建ABZORB 緩震中底舒適度超高，奶油白網眼鞋面，加入黑色細節以及霧感光銀色設計，鞋側的「銀色N字」為整體造型加滿吸睛指數，完全是大勢Smart Casual風的必備配件，只要上架補貨就會秒殺，就知道多搶手了～

2. PUMA

PUMA Blacktop Rider Neo Vintage

低調派、穿搭新手看過來！最近在小紅書上爆紅的「PUMA章魚鞋」，隱約閃耀的銀色版本，奶油白復古鞋輪廓加上尼龍拼接麂皮材質，乍看就是從80年代穿越來的百搭復古小白鞋，其實在皮革鞋側彎刀、鞋舌織標處採用「小面積的銀色點綴」，加上鞋底的章魚顆粒大底，簡約又獨特又不失可愛小亮點。

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3. ASICS

ASICS Gel-Kayano Legacy Silver

踏上這雙一定帥炸全場！ASICS的GEL-KAYANO系列30週年紀念款銀色跑鞋，承襲流線型的輪廓、標誌性大網眼鞋面設計以及虎爪紋理，整雙鞋身以「霧灰、白銀」完美交織，不讓銀色閃得太突兀，卻又營造出豐富堆疊感，在印有創始人榧野印花的鞋舌以及鞋底處，點綴上「濃烈個性黑」，誰穿、誰就是全場最帥～

4. CONVERSE

Converse Chuck Taylor All Star Glitter

不只是銀色，還是閃到自帶鎂光燈的「亮片銀鞋」！CONVERSE的經典高筒帆布鞋Chuck Taylor All Star Glitter，鞋身以超閃的銀色材質打造而成，搭配奶油白鞋底、側邊LOGO標誌以及鞋帶，讓整體視覺不會太刺眼（笑），星星還以淡紫色粉嫩裝點，年末派對就穿它上場吧～

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5. Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger 銀底白虎爪紋 MEXICO 66

這雙不用妞編輯說，大家都知道多紅了吼？Onitsuka Tiger的「MEXICO 66小銀鞋」，經典鞋型換上銀色新裝，鞋側的白虎爪紋讓整雙更加有優雅有氣質，天然皮革好穿不卡腳，搭裙裝、褲裝個性中飄仙氣。

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