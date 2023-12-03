Sporty & Rich x adidas Originals　復古Samba波鞋一開賣即售罄

adidas Originals和洛杉磯時尚生活品牌Sporty & Rich推出雙方的第三個合作系列。延續過往建立的美學風格，2023秋冬帶來了一系列對adidas Originals經典鞋型的重塑。



致敬復古美學和對運動休閒風格的嚮往，此次聯名合作帶來兩款嶄新配色的Samba OG Sporty & Rich，在白色的經典皮革鞋面基礎上，分別以酒紅和薑黃兩款配色點綴三條紋及鞋尾細節，盡顯復古美學。

Sporty & Rich x adidas Originals聯名Samba OG運動鞋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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此外，在2023秋冬合作系列中，Sporty & Rich品牌創始人Emily Oberg還將創意目光聚焦於經典鞋款Stan Smith，將經典皮革鞋面替換為帆布材質，白色為主色調的鞋面搭配鞋身側面的刺繡綠色三葉草標誌和鞋舌上的刺繡Sporty & Rich字樣，展現Sporty & Rich的美學風格。全系列鞋款均附有掛鏈配飾，與特別聯名鞋盒。

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adidas Originals x Sporty & Rich 2023秋冬合作系列已於指定門市與官方網站限量正式上市!

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