佐敦道華豐大廈3級火｜災民於社區中心度宿　未知何時解封可歸家

佐敦華豐大廈昨日（10日）發生3級大火，造成5人死亡、40人受傷，其中8名傷者情況危殆，性命堪虞。 當局開放梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心安頓受影響人士，今早部份人梳洗後外出活動。其中一名住華豐大廈4樓的男住戶，昨日由消防員雲梯救出，情況驚險；如今所有家當也在住所，徬徨無助，希望獲有心人協助出租地方暫時安置。



政府開放梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心，有過百名居民來到這裡暫避。今早可見有關愛隊在場協助居民。年約70歲的黃先生，今早8時許，拿着枕頭和薄被離開中心。他住華豐大樓4樓，火警期間由消防雲梯救下：「雲梯救出嚟，好多煙好危險呀！」他獨居單位，孫女間中到來留宿。

黃先生在火警中由消防雲梯救下，昨晚在梁顯利油麻地社區中心度宿。（黃偉民攝）

由於家具物品在火警中全部淋濕，昨晚無處容身，只能在社區中心暫住。對當局提供的資源，他不置可否，說：「普通啦！依家都係咁樣，無咩可以支援，自己食飯、飲茶咩都係自己。」他指住所有些現金和手錶等財物，希望可以取回，但由於警方要調查，未知何時解封。

另一位住戶徐先生，與妻子同住15樓一個劏房單位。他憶述說，火警時自己在聽收音機，突然有人拍門叫走火：「好急，突然間啲煙好犀利，突然有人拍門嗌『走喇，火警呀！』行出門口都睇唔到嘢，全部都煙嚟。」他和妻子沿後樓梯走火，該處煙比較少，未幾即有消防員趕到。當下他們曾經返回住所，取走少量物件及帶走兩隻寵物犬，最後聽從消防員指示離開。

徐先生又指，居住華豐大廈二十多年，感覺安全：「我嗰邊無雜物，（走火時）無受阻，另一邊有好多（雜物）。」而庇護中心提供了杯麵和餅乾，支援尚可。他相信自己的劏房沒有受火警影響，但可能電梯未能使用。

大火發生於昨日（10日）早上7時53分，位於佐敦道13至15號的華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。250人被救離開，另外50人自行疏散到安全地方。傷者分別被送到多間醫院救治，其中3男2女不治。

5名死者當中，只有兩名死者身份已經查明，分別為67歲姓黎男子及70歲姓曾男子，兩人均持有香港身份證。另外3名死者身份未明，1男1女為南亞裔成年人士，其餘1人為中國籍女性，年齡不詳。

佐敦華豐大廈發生3級火，多人死傷。（羅日昇攝）

特首李家超、醫務衛生局局長盧茂和民政及青年事務局局長麥美娟，昨午到伊利沙伯醫院探望傷者。李家超稱，據初步資料顯示，火勢最嚴重的地方在一樓及二樓之間，其他較上層位置火勢相對不那麼嚴重。他不揣測一二樓最大火的原因，稱仍有待蒐證調查。至於不同單位內有沒有易燃物、是否因空間擠迫令火勢更大等，李家超稱會交消防及警方調查，亦有政府化驗師及火場研究專家協助，希望盡快了解事件起因並向公眾公布。

特首李家超（左一）、民政及青年事務局局長麥美娟（左二）等官員在伊利沙伯醫院慰問死傷者家屬後見記者。（梁偉權攝）

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）