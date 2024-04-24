華豐大廈3級火｜兩女傷者傷勢好轉　餘一人情況嚴重

佐敦道華豐大廈4月10日發生3級火，造成5死40傷，傷者當中一度多達8人情況危殆。事隔兩周再有留醫傷者傷勢好轉，截至今日（24日）中午12時，醫管局資料顯示，較早前情況危殆、分別留醫威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院的兩名女子當中，留醫威院女傷者的情況已轉為嚴重；留醫伊院的女傷者情況繼較早時轉為嚴重後，今日更已進一步好轉為穩定。至今火警傷者當中再無人危殆。



5名死者當中，3男1女在伊利沙伯醫院被證實不治，1女在廣華醫院被證實死亡。據了解，死者包括67歲姓黎男子及70歲姓曾男子，兩人均持有香港身份證，以及23歲、24歲印尼裔男女，最後1人相信為菲律賓籍的56歲女子。

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）