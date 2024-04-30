安達臣道冧天秤｜時任項目經理涉誤殺被捕　精進：配合部門調查

2022年安達臣道房協地盤3死6傷塌天秤事故，警方東九龍總區重案組今日（30日）拘捕一名35歲男子涉嫌誤殺，稍後會被落案起訴。精進建築發言人表示，被捕人士為安達臣道地盤的時任項目經理，已於月前請辭，指對意外造成嚴重傷亡極度遺憾，一直向傷者及遇難者家人提供協助，並配合有關部門進行調查。



精進時任項目經理涉誤殺被捕，將被落案起訴。（翁鈺輝攝）

意外發生於2022年9月7日，安達臣道一個房協資助房屋地盤，由總承建商「精進建築有限公司」承建。地盤內豎立了三部天秤進行工程，事發時地盤如常運作，涉事的天秤在未有吊運物件情況下，突然倒塌並跌落至下方數個臨時貨櫃辦公室，導致在貨櫃內的3名工人被壓住，2人當場證實死亡；1人被送往醫院時昏迷，並於當日較後時間身亡。另6名受傷工人包括塔式起重機操作員。

35歲被捕男子簡浩楷今早被黑布蒙頭，押往東九龍警察總部扣查。精進建築發言人表示，被捕人士為安達臣道地盤的時任項目經理，與精進、其他涉案人士及公司，去年被勞工處及屋宇署檢控，有關程序正在進行，而該名人士已於月前請辭。

發言人稱，肇事天秤由專業分判商承造，按程序獲得合資格工程師和化驗所作第三方確認。集團對意外造成嚴重傷亡極度遺憾，一直向傷者及遇難者家人提供協助，並配合有關部門進行調查。集團已深刻反省並作出改革，就工地安全措施進行了全面檢討，避免意外再次發生。

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翻查資料勞工處去年3月完成調查並公布調查結果，指涉事的天秤是安裝在一個由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座（grillage foundation）上。基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。

處方並根據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《職業安全及健康條例》（第509章》，向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。

而屋宇署亦於本年1月30日新增9張「進行工程方式導致有人受傷/財產損毁」罪傳票，控告包括簡浩楷及精進建築有限公司在內的4名人士及4間公司，指他們在2022年2月15日至2022年7月27日期間，准許意外中的塔式起重機鋼支撐底座建造工程，而進行方式導致有人受傷或財產損毀。控罪指，簡是工程承建商獲授權簽署人。

探員在單位內取走證物。（翁鈺輝攝）