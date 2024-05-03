澄碧邨變外勞宿舍　民政稱無接獲無牌賓館投訴　消防跟進喉轆損壞

被稱為「隱世孤島」的大嶼山澄碧邨，周三（1日）發生命案及爆竊案，警方調查後相信持雙程證的37歲姓龍男死者，是在爆竊澄碧邨內單位期間墮樓身亡。連串案件揭發這個遠離人煙、要靠駁船出入的清幽別墅屋苑，近年變成數百人入住的外勞宿舍，令居民生活大受影響，業主立案法團不斷收到居民投訴，遂向各政府部門反映。

消防處回覆《香港01》查詢表示，經巡查後未發現被用作外勞宿舍中央食堂的第8座消防裝置不足，但正跟進邨內消防栓及喉轆系統損壞問題；至於個別單位外公眾地方懷疑有僭建，已轉介相關部門跟進。民政事務總署則回覆稱，該署轄下的牌照事務處於過去3年，無接獲於澄碧邨單位內無牌經營賓館或床位寓所的投訴，但因應居民的關注，牌照處會按照既定機制巡查有關處所。



澄碧邨屋苑內不時有內地外勞出入。（羅日昇攝）

澄碧邨業主立案法團委員周三受訪時指，屋苑有超過25個單位被用作外勞宿舍，每個單位放滿碌架床，可住12至17人，估計現時有逾200名外勞在澄碧邨生活。民政總署指出，有12個或以上床位的居住單位，若擬供人根據租用協議將床位作住宿用，必須按《床位寓所條例》領有「床位寓所牌照」才可經營。居住者是否外勞並非相關條例的考慮。該署稱，一般而言，僱主為外勞提供宿舍，因並非以公開招徠的營運模式提供短期收費住宿服務，所以並非《旅館業條例》下的「酒店或賓館」；外勞宿舍一般亦不涉及宿舍負責人與入住者之間以租用協議將床位作住宿用，因此並非《床位寓所條例》下的「床位寓所」。

大批外勞於澄碧邨碼頭下船。（羅日昇攝）

據澄碧邨業主立案法團委員所述，入住的外勞製造了大量垃圾及食物殘渣，引來鼠患；有租用的8座單位被用作中央食堂，有人使用石油氣煮食，儲存過量石油氣，有違法之嫌；依靠山水供水的澄碧邨，因入住人數過多，屋苑水壓不夠，住戶恐無水沖涼、煮食；亦好多外勞會吸煙，影響毗鄰單位住戶；經常有人於深夜時候出入屋苑，而身份難以確認等。

不願具名及露面的女委員表示，自外勞搬入屋苑後，居民生活受影響。（羅日昇攝）

民政總署表示，離島民政事務處於今年3月及4月，曾接獲一名澄碧邨業主致電，指石鼓洲外海人工島工程項目的相關工程公司租用該屋苑單位作為外勞宿舍，構成環境衛生、治安、設施負荷等問題，因而希望離島民政處提供有關部門的聯絡方式。離島民政處已將投訴轉介予發展局、勞工處、環境保護署等相關部門處理。

民政總署稱，該批外勞是根據勞工處的「補充勞工優化計劃」獲批准，受僱於環境保護署聘用的承建商。勞工處今年3月已道他們的處所視察，無發現違反計劃規定的情況，並已向環保署及關僱主轉達相關投訴；環保署則已致函澄碧邨業主立案法團交代跟進工作，稍後亦會安排與居民代表會面跟進。離島民政處亦會密切留意情況，為法團和業主提供適切協助。

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消防處則回覆《香港01》查詢表示，今年3月接獲投訴，指澄碧邨第8座個別樓層懷疑未有裝設足夠的消防裝置。消防處人員到場視察後，未有發現投訴所指的情況，但該處現正跟進早前邨內的消防栓／喉轆系統損壞問題，並採取適當執法行動。

消防處另於本月2日派員巡查澄碧邨第8座及第9座，其間發現個別單位外的公眾地方有懷疑違規僭建物，並已轉介予相關部門跟進。至於有無牌船隻運送石油氣罐問題，該處亦已轉介予相關部門跟進。

▼大嶼山澄碧邨屍體發現案及爆竊案▼

