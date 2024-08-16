堅尼地城車禍︱巡視黑點 直擊違規險象 有家長拖小孩行落電車路
昨日（15日）西環堅尼地城發生電車撞途人捲車底的慘劇，一名外公及兩名孫女、連同外傭共4人受傷；其中一名3歲女童重創不治。香港電車職工會主席葉永勝接受《香港01》訪問提到中上環、灣仔及炮台山等5個地點有電車路「黑點」，記者今午（16日）巡視後，發現5個電車路「黑點」都有市民貪方便，未有使用行人過路處或天橋過路，甚至在行人燈號顯示為紅燈時橫過馬路；有人又無視不遠處的行人過路處，直接拖着小孩一同走落電車路。
香港電車職工會主席葉永勝今早受訪時提到港島有5個電車路「黑點」，分別位於中環、上環、灣仔、炮台山及太古，上址5個地方主要是因為電車站附近行人過路處較遠、電車路上沒有欄杆，市民貪方便亂過馬路，不時人車爭路。
記者今午逐個黑點巡視，發現不少違規行為。以中環砵典乍街及畢打街一帶，中午時分交通繁忙，行人亦多，有一對情侶在電車站附近直接走出馬路；有人疑趕時間，在電車站旁的行人過路處橫衝直撞，當時行人燈號顯示為紅燈，幸好未有車駛過。
上環信德中心行人天橋、億利商業大廈對開一段長長的電車路，離行人過路處有一段距離，記者駐足觀察期間，已見到至少兩名女子貪方便沒有使用天橋，直接橫過馬路。在附近拍攝的巴士迷謝先生形容上址過路比較麻煩，為安全計唯有使用天橋，又指昨日電車車禍導致小童喪生，亦感傷心。他坦言：「要留意啲（交通）囉，其實電車都可以開得好快，只係一般人覺得好似好慢。」
灣仔警察總部對開的軍器廠電車站，交通頗為繁忙，不少電車乘客落車後，亦未有選擇使用行人天橋，而是勿勿走過對面馬路。現場所見，電車埋站上落客時車速雖會減慢車速，但部分行人與電車亦僅相差數個身位，倘若未有留意電車駛來的方向，恐釀成意外。
其後記者再到炮台山港鐵站對開的電車路及太古康山電車站視察，發現炮台山港鐵站對開有至少4名市民無視行人燈號過馬路。而太古康山電車站外，雖然電車路已加裝欄杆，附近亦有行人過路處，但仍有家長拖着小童走落電車路。