堅尼地城車禍︱巡視黑點　直擊違規險象　有家長拖小孩行落電車路

昨日（15日）西環堅尼地城發生電車撞途人捲車底的慘劇，一名外公及兩名孫女、連同外傭共4人受傷；其中一名3歲女童重創不治。香港電車職工會主席葉永勝接受《香港01》訪問提到中上環、灣仔及炮台山等5個地點有電車路「黑點」，記者今午（16日）巡視後，發現5個電車路「黑點」都有市民貪方便，未有使用行人過路處或天橋過路，甚至在行人燈號顯示為紅燈時橫過馬路；有人又無視不遠處的行人過路處，直接拖着小孩一同走落電車路。



中環有人在行人燈號為紅燈時即衝過馬路，幸好當時未有車駛過。（黃煦緻攝）

香港電車職工會主席葉永勝今早受訪時提到港島有5個電車路「黑點」，分別位於中環、上環、灣仔、炮台山及太古，上址5個地方主要是因為電車站附近行人過路處較遠、電車路上沒有欄杆，市民貪方便亂過馬路，不時人車爭路。

記者今午逐個黑點巡視，發現不少違規行為。以中環砵典乍街及畢打街一帶，中午時分交通繁忙，行人亦多，有一對情侶在電車站附近直接走出馬路；有人疑趕時間，在電車站旁的行人過路處橫衝直撞，當時行人燈號顯示為紅燈，幸好未有車駛過。

中環一對情侶直接走出馬路。（黃煦緻攝）

上環信德中心行人天橋、億利商業大廈對開一段長長的電車路，離行人過路處有一段距離，記者駐足觀察期間，已見到至少兩名女子貪方便沒有使用天橋，直接橫過馬路。在附近拍攝的巴士迷謝先生形容上址過路比較麻煩，為安全計唯有使用天橋，又指昨日電車車禍導致小童喪生，亦感傷心。他坦言：「要留意啲（交通）囉，其實電車都可以開得好快，只係一般人覺得好似好慢。」

記者見到兩名女子沒有使用信德中心附近的行人天橋就直接橫過馬路。（黃煦緻攝）

記者見到兩名女子沒有使用信德中心附近的行人天橋就直接橫過馬路。（黃煦緻攝）

灣仔警察總部對開的軍器廠電車站，交通頗為繁忙，不少電車乘客落車後，亦未有選擇使用行人天橋，而是勿勿走過對面馬路。現場所見，電車埋站上落客時車速雖會減慢車速，但部分行人與電車亦僅相差數個身位，倘若未有留意電車駛來的方向，恐釀成意外。

其後記者再到炮台山港鐵站對開的電車路及太古康山電車站視察，發現炮台山港鐵站對開有至少4名市民無視行人燈號過馬路。而太古康山電車站外，雖然電車路已加裝欄杆，附近亦有行人過路處，但仍有家長拖着小童走落電車路。