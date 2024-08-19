堅尼地城電車意外︱3歲女童捲車底亡 父母黯然認屍
撰文：翁鈺輝 戴慧豐
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上周四（15日）西環堅尼地城發生途人捱電車撞捲車底慘劇，事件中外公及兩名孫女、連同外傭共4人受傷；其中一名3歲女童不治。電車車長涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現已獲准保釋候查。
今日（19日）上午10時許，死者父母及一名親友到達域多利亞公眾殮房認領遺體，各人神情黯然，離開時不發一言，登上警車離去。
案發於周四（15日）早上10時44分，一名外公偕兩名孫女、印傭，在西環德輔道西堅尼地城游泳池對開，被一輛由堅尼地城開往跑馬地的電車撞倒，有人被捲入車底，包括一名3歲女童。姓袁（66歲）外公頭部多處受傷清醒、34歲外傭腳傷；兩名洪姓（音譯）女童中，6歲女童頭部流血清醒；3歲女童頭部及胸口重創昏迷，她送院搶救後，於中午12時26分證實不治。意外中，另外3名傷者均情況穩定。據了解，當時行人燈號為紅燈。
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