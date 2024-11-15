毅行者2024│開賽前六號檢查站物資被馬騮圍搶　網民嘲：真‧走私坳

樂施毅行者2024，將於今日（周五/ 11月15日）上午舉行。大會在沿途設有多個檢查站，參加者須行經檢查站才可完成賽事；而部份檢查站則設有食物及飲品，以供應參加者體能所需。然而賽事前夕，昨日（14日）在跑手間流傳一條影片，可見有數十隻馬騮「圍攻」其中一個檢查站，並意圖弄穿尼龍袋掠奪的物資。



影片中可見，有數十隻馬騮圍攻檢查站，部份掠奪物資。(網上片段截圖)

據了解，影片內的地方為6號檢查站，即走私坳警察射擊場。該場地位於九龍水塘及金山郊野公園附近，該地本身已有大量馬騮聚集居住。有網民看過影片後笑言：「真‧走私坳」。

該條影片長約10餘秒，拍片者笑言「嘩...睇幾開心」，而鏡頭則影著數十隻馬騮在物資站攀高爬低。其中，有數隻馬騮主力攻佔一個俗稱「紅白藍」的尼龍袋，先將其弄穿再掠走當中的物資，部份馬騮更即場進食；此外，亦可見有不少水樽、水杯等物資散落一地，情況相當混亂。

100公里賽設布9個檢查站。(樂施毅行者網站)

毅行者將於本周五在西貢北潭涌起步，最早起步的參加者會在早上8時出發。為慶祝40周年，毅行者除傳統的100公里組別，今屆特設40公里紀念版。100公里組別的終點在屯門哈羅香港國際學校，全程有9個檢查站；而40公里的終點為飛鵝山基維爾營。

影片中可見，有數十隻馬騮圍攻檢查站，部份掠奪物資。(網上片段截圖)

影片中可見，有數十隻馬騮圍攻檢查站，部份掠奪物資。(網上片段截圖)

影片中可見，有數十隻馬騮圍攻檢查站，部份掠奪物資。(網上片段截圖)