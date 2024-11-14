毅行者2024｜參加者憂慮新路線有走捷徑風險　大會：有突擊檢查

樂施毅行者由11月15日起舉行，其中100公里的路線尾段與上屆不同，需要走元荃古道繞經大棠燒烤場，再沿馬路折回麥理浩徑。由於大會沒有在大棠燒烤場設檢查站，有參加者憂慮有人會走捷徑，不去大棠燒烤場，直接照行麥徑，節省超過3公里路程。記者向大會查詢，對方強調嚴禁走捷徑，工作人員會在活動期間突擊檢查。



藍色線為今屆毅行者100公里路線，紅圈內的是潛在的捷徑。紅圈內的捷徑只是長1公里，又是馬路，比活動路線短及好行。

毅行者100公里路線與上屆略有不同，最大的變化在九號檢查站大欖涌水塘後，參加者經標距柱M174後，沿麥理浩徑前進至元荃古道路口C6119，右轉進入元荃古道。其後沿標距柱C6119至C6124前行至大棠燒烤場。到達大棠燒烤場後，左轉沿大棠山道往上向大欖林道方向前進。沿大欖林道前行，遇分岔位轉右，接回麥理浩徑M178繼續前進。

毅行者參加者需要轉入元荃古道的山路，先往大棠燒烤場。（顏銘輝攝）

今屆毅行者100公里需要經過大棠燒烤場再回去麥徑。（顏銘輝攝）

這段沿元荃古道離開麥徑至大棠燒烤場、再行林道的馬路回麥徑的路段長4.4公里，其中山徑佔2.7公里，馬路佔1.7公里。這段路上沒有檢查站。

有參加者研究過新路線後，擔憂有人會走捷徑，在C6119路口續走麥徑而不轉入元荃古道，不去大棠燒烤場。捷徑長約1公里，全程馬路，比起活動路線短3.4公里。

捷徑全是郊野公園林道的馬路，行經著名的大棠楓香林。（顏銘輝攝）

對於有沒有措施以防參加者走捷徑，大會回應表示：「參加者應跟隨大會指定的路徑行走，嚴禁另走捷徑。工作人員將會於活動期間突擊檢查，並嚴正處理捷徑問題。參加者若被發現違規，其完成時間將不獲紀錄，大會亦不會計算隊伍完成活動的名次。」