毅行者2024｜拉3公里光纖上山設流動發射站　覆蓋麥徑網絡盲點

樂施毅行者在11月15日起舉行。在活動舉行前，熱帶氣旋桃芝逼近本港，天文台在11月13日懸掛三號強風訊號，記者當日到鉛礦坳，見到有人正搭建毅行者檢查站，香港電訊亦派員為毅行者鋪設電話線，在帳篷內安裝固網電話。

香港電訊外勤服務總處高級副總裁張友怡表示，今屆更首次在4個毅行者檢查站設立流動發射站，覆蓋麥理浩徑上的流動網絡盲點。當中，以鉛礦坳檢查站最大工程，香港電訊花數月時間，將光纖從3公里外的碗窰拉上山。他希望可以獲政府部門批准，永久在這些地方設立發射站，惠及麥徑上的所有行山人士。



鉛礦坳是毅行者其中一個重要的檢查站，位於草山及大帽山之間。（顏銘輝攝）

周三下午懸掛三號風球期間，有人正搭建鉛礦坳的毅行者檢查站。（顏銘輝攝）

周三下午懸掛三號風球期間，有人正搭建鉛礦坳的毅行者檢查站。（顏銘輝攝）

流動發射站設於鉛礦坳的公廁外，約為兩部付費斟水機的大小。（顏銘輝攝）

自1986年毅行者開放予市民參加以來，香港電訊就成為毅行者的合作伙伴，為活動提供電訊設備、網絡覆蓋及通訊服務。在毅行者起點、終點及9個檢查站，香港電訊鋪設了59條電話線、7條固網寬頻線，又提供無線上網接駁、5G流動通訊及相關設備。他們還支援毅行者大會的短訊及IDD國際長途電話服務，向參加者發送重要訊息以及緊急聯絡。

在3號風球下，香港電訊員工將電話線拉入毅行者檢查站的帳篷。（顏銘輝攝）

香港電訊員工將電話線拉入毅行者檢查站的帳篷。（顏銘輝攝）

為方便毅行者 於4個檢查站設立流動發射站

在今屆毅行者，香港電訊首次在其中4個檢查站設立流動發射站。張友怡表示：「早在7月時，我們的工程團隊已經在整條毅行者路線上，檢查一下有沒有手機網絡的盲點，最後我們決定在基維爾營、筆架山、走私坳及鉛礦坳安裝流動發射站。我們想加強檢查站附近的流動網絡覆蓋，確保參加者可以與支援隊伍及大會保持聯絡。」

香港電訊外勤服務總處高級副總裁張友怡表示，希望在鉛礦坳設立永久發射站。（顏銘輝攝）

從碗窰拉3公里光纖上鉛礦坳

張友怡透露，流動發射站可以增加網絡容量，讓很多人同時使用網絡；他們在西九音樂節、美酒佳餚巡禮現場都裝過流動發射站。流動發射站需要接駁光纖，在4個檢查站當中，以位於城門郊野公園的鉛礦坳離現有光纖網絡最遠，所以涉及的工程最龐大。他說：「正常要6至7個工作天去完成鋪設線路及安裝設備，鉛礦坳除外，因為我們需要鋪設一條超過3公里的光纖線路，由碗窰直接拉到上來。由規劃到完成所有設施，大概要4至5個月時間。」

香港電訊外勤服務總處高級副總裁張友怡在鉛礦坳接受訪問。（顏銘輝攝）

流動發射站設於鉛礦坳的公廁外，約為兩部付費斟水機的大小。記者行了一小段往碗窰的衛奕信徑，見到黑色的光纖線路從流動發射站開始，沿現有電話線杆往山下。張友怡說：「我們要測試手機訊號盲點，看看是否接收得好，所以測試時間都幾長，調校（流動發射站）天線的角度。」

記者行了一小段往碗窰的衛奕信徑，見到黑色的光纖線路從流動發射站開始，沿現有電話線杆往山下。（顏銘輝攝）

希望在鉛礦坳永久設立發射站

每年毅行者前，香港電訊派人上山拉電話線到檢查站，安裝電話，到活動完結後，又用一日拆除相關設施，年年如是。今年新設的流動發射站亦會在毅行者後移除，但張友怡表明，很希望將這項臨時設施變成永久。他說：「如果做到，我們就不需要每年都運輸器材上來，而且不用浪費已經做了的工作（例如已拉光纖上鉛礦坳）。不只是毅行者賽事，因為這裏是麥理浩徑，很多行山人士會經過，如果裝到一個永久裝置，將來對市民及參加者都是好事。」

固網電話線經毅行者檢查站的竹杆入去帳篷。（顏銘輝攝）

被問到在郊野公園設立永久發射站的最大困難，張友怡坦言不在公司資源，而在政府。他說：「最重要向政府申請批核，因為要做一個固定裝置以及放在什麼地方，都要在政府不同部門拿批文。至於你講資源，能夠幫到市民、幫到毅行者，其實我們都願意去做。」

香港電訊員工將電話線拉入毅行者檢查站的帳篷。（顏銘輝攝）